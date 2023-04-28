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Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Вячеслав Бычков: Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Стратегическое планирование, MSC-сертификация, наблюдатели на промысле, готовность к снижению ОДУ для сохранения популяций — эти меры позволяют рыбацким предприятиям рассчитывать на позитивный результат в будущем, считает президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

В интервью Fishnews Вячеслав Бычков рассказал об окончании процедуры расширения действующего MSC-сертификата АЯП на новые районы промысла. «Ранее он распространялся на Чукотскую, Западно-Беринговоморскую и Восточно-Камчатскую зоны по двум объектам промысла: белокорому палтусу и тихоокеанской треске. Сейчас наша ассоциация расширила его на Северо-Курильскую и Южно-Курильскую зоны, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны по одному объекту — треске», — отметил представитель ассоциации.

Он также прокомментировал ситуацию с популяциями палтусов на Дальнем Востоке: запасы и белокорого, и черного палтусов в последние годы снижаются.

«В любом случае рано или поздно снижение закончится, после чего последует восстановление. Точно сказать, когда это будет, весьма трудно. Тем более что палтус — это объект с длинным жизненным циклом, он долго растет, поэтому динамика за два-три года мало что дает для прогноза. Но ученые смотрят с оптимизмом на будущее популяций палтусов на Дальнем Востоке, если говорить о предстоящем десятилетии. Так что если отраслевое сообщество продолжит вести себя так, как сейчас, и будет регулировать объемы промысла с помощью ОДУ, то вероятен возврат к прежнему уровню и даже его превышение», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

Собеседник Fishnews также рассказал об интересе рыбацкого сообщества к развитию института наблюдателей на промысле.

«Сегодня у отраслевых объединений, заинтересованных в прозрачном законном ведении промысла, существует потребность в наблюдателях. Регулятор, наверно, слышит то, что участники научно-практических конференций по этому вопросу хотят донести. Ведь такие мероприятия в том числе нацелены и на обратную связь от руководства отрасли. И все понимают, что наблюдателей не хватает, нужна система их подготовки, следует расширить круг людей, которых можно привлекать к этой деятельности. Но пока мы не видим реакции регулятора», — обратил внимание президент ассоциации.

Вячеслав Бычков подчеркнул, что АЯП продолжит настойчиво обраться к регулятору с этим вопросом. «Надеемся, мы сможем привлечь внимание других отраслевых союзов и ассоциаций к этой проблеме, чтобы всем миром ее решить», — сказал он.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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