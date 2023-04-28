Интервью

28 апреля 2023 года
Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав БЫЧКОВ

Ответственному бизнесу не следует жить одним днем

Вячеслав БЫЧКОВ, Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Законопослушным рыбопромышленным предприятиям не стоит стремиться получить выгоду любой ценой прямо здесь и сейчас. Им нужно стратегическое планирование, необходимы такие инструменты, как MSC-сертификация, институт наблюдателей на промысле, готовность к снижению ОДУ для сохранения и восстановления популяций водных биоресурсов. Используя их, ответственные рыбодобывающие предприятия могут рассчитывать на позитивный результат в будущем, рассказал в интервью Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕШАЛИ

— Вячеслав Борисович, поздравляю вашу ассоциацию с окончанием процедуры расширения действующего MSC -сертификата на новые районы промысла. Как вам удалось это сделать в условиях антироссийских санкций?

— Спасибо. Дело в том, что Морской попечительский совет (MSC) соблюдает условия договоров, которые были заключены органами сертификации с российскими организациями еще до объявления санкций. Это как раз наш случай.

— На какие районы промысла расширен сертификат?

— Ранее он распространялся на Чукотскую, Западно-Беринговоморскую и Восточно-Камчатскую зоны по двум объектам промысла: белокорому палтусу и тихоокеанской треске. Сейчас наша ассоциация расширила его на Северо-Курильскую и Южно-Курильскую зоны, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны по одному объекту — треске.

— Возможно ли дальнейшее его расширение на новые районы или на новые объекты промысла?

— Да, если к такому решению придут предприятия, входящие в АЯП.

БИЗНЕС ВДОЛГУЮ

— Что сейчас происходит с состоянием популяций палтусов на Дальнем Востоке?

— С 2020 года мы наблюдаем однозначное снижение запаса белокорого палтуса. Это отражается в том числе и на динамике общего допустимого улова за последние годы. Примерно с 2020 года мы начали говорить о необходимости планомерного снижения лимитов вылова. И ОДУ на 2023 год отвечает текущему состоянию запаса. Ну а дальше будем следить за ситуацией и действовать, исходя из принципа предосторожного подхода к ресурсу и долговременного планирования бизнеса.

С черным палтусом ситуация похожая, хотя, в сравнении с белокорым, не настолько ярко выраженная. Если ориентироваться на последние прогнозы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, то ОДУ по черному палтусу тоже примерно отвечает состоянию запаса.

В любом случае рано или поздно снижение закончится, после чего последует восстановление. Точно сказать, когда это будет, весьма трудно. Тем более что палтус — это объект с длинным жизненным циклом, он долго растет, поэтому динамика за два-три года мало что дает для прогноза. Но ученые смотрят с оптимизмом на будущее популяций палтусов на Дальнем Востоке, если говорить о предстоящем десятилетии. Так что если отраслевое сообщество продолжит вести себя так, как сейчас, и будет регулировать объемы промысла с помощью ОДУ, то вероятен возврат к прежнему уровню и даже его превышение. Насколько общий допустимый улов нужно снижать, должны показать прикладные исследования, научная съемка, а не математические модели. Если есть такая необходимость, то следует снижать и дальше. Мы должны думать о восстановлении популяции, чтобы иметь позитивный результат в будущем. Ответственному бизнесу не нужно стремиться получить выгоду любой ценой, прямо здесь и сейчас, ему не следует жить одним днем.

— Много ли проблем было у членов АЯП в 2022 году с преодолением 70-процентной планки освоения ОДУ?

— Пока не готов говорить: не видел статистику Росрыболовства за 2022 год (я говорю об официальной, а не оперативной). Есть опасения, что по треске в Западно-Беринговоморской зоне будет недобор. Это не значит, что предприятия отнеслись к промыслу безответственно или ловили непрофессионально. Многое зависит от состояния запаса, и есть вопросы к Росрыболовству относительно их позиции по 70-процентному барьеру. Почему никого не удивляет, что в прошлом году лососей выловили порядка 270 тыс. тонн, а годом ранее — почти 540 тыс. тонн? Все понимают, что это природный фактор. Почему же такого не может быть с треской? Популяции уходят в другие места, меняется температурный режим и прочее.

ЖДЕМ СТРАТЕГИЮ

— По поводу долгосрочного планирования. В прошлом и позапрошлом году Fishnews неоднократно касался вопроса подготовки Стратегии долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. О ней что-нибудь известно?

— Да, она разрабатывалась. В прошлом году, готовясь к контрольному аудиту в рамках MSC-сертификации промысла палтусов, мы направили в Росрыболовство запрос о судьбе этой стратегии. Из ответа мы знаем, что она разработана и утверждена ученым советом ВНИРО. Но мы ее так и не увидели. Причины нам неизвестны.

В то же время в планах по ресурсным исследованиям в текущем и последующих годах есть конкретные мероприятия по целенаправленному исследованию состояния запасов данной рыбы. Насколько я понимаю, эти мероприятия спроецированы уже из «палтусовой» стратегии. Это радует. Надеюсь, рано или поздно мы и сам документ увидим.

— А есть ли смысл выстраивать длительную стратегию на фоне реформы инвестиционных квот, когда их у пользователя могут досрочно отобрать?

— Дело в том, что программа инвестквот не меняет суммарный ОДУ палтусов. Речь идет о перераспределении ресурса, а не о новых объемах. А специфика палтуса как объекта промысла такова, что игроки здесь все равно останутся прежними. Опыт и статистика показывают, что эту рыбу лучше всего добывать ярусами. Но профессионалов в этом виде промысла совсем немного. Тем более что палтус — с точки зрения экономики предприятий — не столь интересный объект, как массовые виды, вроде минтая, сельди и прочих.

НУЖНЫ НАБЛЮДАТЕЛИ

— В последние годы ваша ассоциация активно выступает за развитие института наблюдателей на промысле. Есть ли продвижение в этой области, будут ли новые конференции?

— Конференции будут проходить ежегодно. Ассоциация «Ярусный промысел» их поддерживает, поскольку они направлены на привлечение внимания к проблеме нехватки наблюдателей. Другое дело, что все эти мероприятия, носящие теоретический характер, должны иметь практическое продолжение. В конце прошлого года я разговаривал с руководством КамчатНИРО о размещении наблюдателей на промысле в районах расширения нашего MSC-сертификата по треске. Одно из наших предприятий всегда с готовностью брало этих специалистов — столько, сколько нужно. Но руководство научного учреждения в этот раз развело руками: «Мы очень довольны сотрудничеством с этим предприятием, но у нас просто нет людей». И я думаю, что наблюдателей не хватает не только в КамчатНИРО. А их подготовка, мне кажется, выходит за рамки задач ассоциации.

Наблюдатель должен быть независимым, квалифицированным и иметь четкое представление о том, для чего он на промысле находится. Подготовка таких специалистов — задача отраслевой науки и регулятора. Ассоциации могут подставить плечо, взяв на себя определенные затраты, и на понятных условиях подключиться к процессу. Но никак не брать весь процесс на себя.

Сегодня у отраслевых объединений, заинтересованных в прозрачном законном ведении промысла, существует потребность в наблюдателях. Регулятор, наверно, слышит то, что участники научно-практических конференций по этому вопросу хотят донести. Ведь такие мероприятия в том числе нацелены и на обратную связь от руководства отрасли. И все понимают, что наблюдателей не хватает, нужна система их подготовки, следует расширить круг людей, которых можно привлекать к этой деятельности. Но пока мы не видим реакции регулятора. А если наблюдателей не хватает, то научный институт сам по себе эту проблему не решит, ведь его первостепенная задача — выполнить госзадание, а всё остальное вторично.

Поэтому мы очень настойчиво, последовательно обращаемся к регулятору с этим вопросом. Надеемся, мы сможем привлечь внимание других отраслевых союзов и ассоциаций к этой проблеме, чтобы всем миром ее решить.

БУМАЖНОЕ БРЕМЯ

Опубликованы изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, 7 мая они должны вступить в силу. Вы давно добивались исключения из правил поправки о разделении ОДУ для белокорого и черного палтусов. Ее все-таки убрали…

— Да, как мы настаивали, пункт 22.22, которым закреплены для каждого промыслового района процентные соотношения видов в уловах палтусов, исключен из последней редакции. Тем самым устраняется неопределенность в регулирования промысла, причем достаточно значимая.

В результате фактически мы просто возвращаемся к той модели регулирования промысла палтусов, которая применялась до 2018 года — посредством раздельного ОДУ. Есть готовая практика и опыт, на которые можно опираться.

Вот почему мы столько сил тратим на внесение изменений в правила рыболовства? Я читал на портале Fishnews дискуссию коллег из ассоциаций, которые озаботились проблемой оперативности внесения таких изменений. Правила рыболовства — это документ, который «пишется кровью». На тяжелом опыте: через штрафы, убытки, суды.

Рыбопромышленники, выдержав эти испытания, приходят к выводу: вот эту норму из правил надо убирать. Но система внесения правок чрезвычайно усложнена чиновниками. С момента разговора и фиксации проблемы на научно-промысловом совете до выхода приказа с изменениями правил можно забыть, с чего начинали. О проблеме забюрократизированности механизма изменения правил говорят давно, но, к сожалению, ничего не меняется.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Апрель 2023 г.

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