Законопослушным рыбопромышленным предприятиям не стоит стремиться получить выгоду любой ценой прямо здесь и сейчас. Им нужно стратегическое планирование, необходимы такие инструменты, как MSC-сертификация, институт наблюдателей на промысле, готовность к снижению ОДУ для сохранения и восстановления популяций водных биоресурсов. Используя их, ответственные рыбодобывающие предприятия могут рассчитывать на позитивный результат в будущем, рассказал в интервью Fishnews президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков .

САНКЦИИ НЕ ПОМЕШАЛИ

— Вячеслав Борисович, поздравляю вашу ассоциацию с окончанием процедуры расширения действующего MSC -сертификата на новые районы промысла. Как вам удалось это сделать в условиях антироссийских санкций?

— Спасибо. Дело в том, что Морской попечительский совет (MSC) соблюдает условия договоров, которые были заключены органами сертификации с российскими организациями еще до объявления санкций. Это как раз наш случай.

— На какие районы промысла расширен сертификат?

— Ранее он распространялся на Чукотскую, Западно-Беринговоморскую и Восточно-Камчатскую зоны по двум объектам промысла: белокорому палтусу и тихоокеанской треске. Сейчас наша ассоциация расширила его на Северо-Курильскую и Южно-Курильскую зоны, Западно-Камчатскую и Камчатско-Курильскую подзоны по одному объекту — треске.

— Возможно ли дальнейшее его расширение на новые районы или на новые объекты промысла?

— Да, если к такому решению придут предприятия, входящие в АЯП.

БИЗНЕС ВДОЛГУЮ

— Что сейчас происходит с состоянием популяций палтусов на Дальнем Востоке?

— С 2020 года мы наблюдаем однозначное снижение запаса белокорого палтуса. Это отражается в том числе и на динамике общего допустимого улова за последние годы. Примерно с 2020 года мы начали говорить о необходимости планомерного снижения лимитов вылова. И ОДУ на 2023 год отвечает текущему состоянию запаса. Ну а дальше будем следить за ситуацией и действовать, исходя из принципа предосторожного подхода к ресурсу и долговременного планирования бизнеса.

С черным палтусом ситуация похожая, хотя, в сравнении с белокорым, не настолько ярко выраженная. Если ориентироваться на последние прогнозы Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, то ОДУ по черному палтусу тоже примерно отвечает состоянию запаса.

В любом случае рано или поздно снижение закончится, после чего последует восстановление. Точно сказать, когда это будет, весьма трудно. Тем более что палтус — это объект с длинным жизненным циклом, он долго растет, поэтому динамика за два-три года мало что дает для прогноза. Но ученые смотрят с оптимизмом на будущее популяций палтусов на Дальнем Востоке, если говорить о предстоящем десятилетии. Так что если отраслевое сообщество продолжит вести себя так, как сейчас, и будет регулировать объемы промысла с помощью ОДУ, то вероятен возврат к прежнему уровню и даже его превышение. Насколько общий допустимый улов нужно снижать, должны показать прикладные исследования, научная съемка, а не математические модели. Если есть такая необходимость, то следует снижать и дальше. Мы должны думать о восстановлении популяции, чтобы иметь позитивный результат в будущем. Ответственному бизнесу не нужно стремиться получить выгоду любой ценой, прямо здесь и сейчас, ему не следует жить одним днем.

— Много ли проблем было у членов АЯП в 2022 году с преодолением 70-процентной планки освоения ОДУ?

— Пока не готов говорить: не видел статистику Росрыболовства за 2022 год (я говорю об официальной, а не оперативной). Есть опасения, что по треске в Западно-Беринговоморской зоне будет недобор. Это не значит, что предприятия отнеслись к промыслу безответственно или ловили непрофессионально. Многое зависит от состояния запаса, и есть вопросы к Росрыболовству относительно их позиции по 70-процентному барьеру. Почему никого не удивляет, что в прошлом году лососей выловили порядка 270 тыс. тонн, а годом ранее — почти 540 тыс. тонн? Все понимают, что это природный фактор. Почему же такого не может быть с треской? Популяции уходят в другие места, меняется температурный режим и прочее.

ЖДЕМ СТРАТЕГИЮ

— По поводу долгосрочного планирования. В прошлом и позапрошлом году Fishnews неоднократно касался вопроса подготовки Стратегии долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. О ней что-нибудь известно?

— Да, она разрабатывалась. В прошлом году, готовясь к контрольному аудиту в рамках MSC-сертификации промысла палтусов, мы направили в Росрыболовство запрос о судьбе этой стратегии. Из ответа мы знаем, что она разработана и утверждена ученым советом ВНИРО. Но мы ее так и не увидели. Причины нам неизвестны.

В то же время в планах по ресурсным исследованиям в текущем и последующих годах есть конкретные мероприятия по целенаправленному исследованию состояния запасов данной рыбы. Насколько я понимаю, эти мероприятия спроецированы уже из «палтусовой» стратегии. Это радует. Надеюсь, рано или поздно мы и сам документ увидим.

— А есть ли смысл выстраивать длительную стратегию на фоне реформы инвестиционных квот, когда их у пользователя могут досрочно отобрать?

— Дело в том, что программа инвестквот не меняет суммарный ОДУ палтусов. Речь идет о перераспределении ресурса, а не о новых объемах. А специфика палтуса как объекта промысла такова, что игроки здесь все равно останутся прежними. Опыт и статистика показывают, что эту рыбу лучше всего добывать ярусами. Но профессионалов в этом виде промысла совсем немного. Тем более что палтус — с точки зрения экономики предприятий — не столь интересный объект, как массовые виды, вроде минтая, сельди и прочих.

НУЖНЫ НАБЛЮДАТЕЛИ

— В последние годы ваша ассоциация активно выступает за развитие института наблюдателей на промысле. Есть ли продвижение в этой области, будут ли новые конференции?

— Конференции будут проходить ежегодно. Ассоциация «Ярусный промысел» их поддерживает, поскольку они направлены на привлечение внимания к проблеме нехватки наблюдателей. Другое дело, что все эти мероприятия, носящие теоретический характер, должны иметь практическое продолжение. В конце прошлого года я разговаривал с руководством КамчатНИРО о размещении наблюдателей на промысле в районах расширения нашего MSC-сертификата по треске. Одно из наших предприятий всегда с готовностью брало этих специалистов — столько, сколько нужно. Но руководство научного учреждения в этот раз развело руками: «Мы очень довольны сотрудничеством с этим предприятием, но у нас просто нет людей». И я думаю, что наблюдателей не хватает не только в КамчатНИРО. А их подготовка, мне кажется, выходит за рамки задач ассоциации.

Наблюдатель должен быть независимым, квалифицированным и иметь четкое представление о том, для чего он на промысле находится. Подготовка таких специалистов — задача отраслевой науки и регулятора. Ассоциации могут подставить плечо, взяв на себя определенные затраты, и на понятных условиях подключиться к процессу. Но никак не брать весь процесс на себя.

Сегодня у отраслевых объединений, заинтересованных в прозрачном законном ведении промысла, существует потребность в наблюдателях. Регулятор, наверно, слышит то, что участники научно-практических конференций по этому вопросу хотят донести. Ведь такие мероприятия в том числе нацелены и на обратную связь от руководства отрасли. И все понимают, что наблюдателей не хватает, нужна система их подготовки, следует расширить круг людей, которых можно привлекать к этой деятельности. Но пока мы не видим реакции регулятора. А если наблюдателей не хватает, то научный институт сам по себе эту проблему не решит, ведь его первостепенная задача — выполнить госзадание, а всё остальное вторично.

Поэтому мы очень настойчиво, последовательно обращаемся к регулятору с этим вопросом. Надеемся, мы сможем привлечь внимание других отраслевых союзов и ассоциаций к этой проблеме, чтобы всем миром ее решить.

БУМАЖНОЕ БРЕМЯ

— Опубликованы изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, 7 мая они должны вступить в силу. Вы давно добивались исключения из правил поправки о разделении ОДУ для белокорого и черного палтусов. Ее все-таки убрали…

— Да, как мы настаивали, пункт 22.22, которым закреплены для каждого промыслового района процентные соотношения видов в уловах палтусов, исключен из последней редакции. Тем самым устраняется неопределенность в регулирования промысла, причем достаточно значимая.

В результате фактически мы просто возвращаемся к той модели регулирования промысла палтусов, которая применялась до 2018 года — посредством раздельного ОДУ. Есть готовая практика и опыт, на которые можно опираться.

Вот почему мы столько сил тратим на внесение изменений в правила рыболовства? Я читал на портале Fishnews дискуссию коллег из ассоциаций, которые озаботились проблемой оперативности внесения таких изменений. Правила рыболовства — это документ, который «пишется кровью». На тяжелом опыте: через штрафы, убытки, суды.

Рыбопромышленники, выдержав эти испытания, приходят к выводу: вот эту норму из правил надо убирать. Но система внесения правок чрезвычайно усложнена чиновниками. С момента разговора и фиксации проблемы на научно-промысловом совете до выхода приказа с изменениями правил можно забыть, с чего начинали. О проблеме забюрократизированности механизма изменения правил говорят давно, но, к сожалению, ничего не меняется.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Апрель 2023 г.