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Минсельхоз сейчас не рассматривает вопрос об ограничении экспорта продукции из тихоокеанских лососей, заявили в ведомстве

От ограничений экспорта лосося пока отказались

Минсельхоз сейчас не рассматривает вопрос об ограничении экспорта продукции из тихоокеанских лососей, но мониторинг будет осуществляться и при необходимости у государства есть инструменты для регулирования товарных потоков, заявили в ведомстве.

Вопрос возможных последствий ограничений экспорта тихоокеанских лососей вынесло на первое в этом году заседание экспертного совета при ФАС бизнес-сообщество. В прошлом году рыбопромышленников взволновала информация о возможности введения таких мер.

Сейчас тема ограничений поставок на внешний рынок продукции из тихоокеанских лососей в Минсельхозе не рассматривается, сообщил на заседании экспертного совета ФАС по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры министерства Евгений Кац.

Он рассказал, что вопрос обсуждался в октябре прошлого года на рабочей группе правкомиссии по экономическому развитию и интеграции и тогда решение об ограничении не поддержали. В феврале поручение о проработке вопроса экспортных ограничений по рыбе давала вице-премьер Виктория Абрамченко. По итогам в правительство доложили, что такая мера возможна при достаточных обоснованиях и угрозах по влиянию экспорта (здесь представитель министерства уточнил, что это позиция в отношении не только лосося, но и других промысловых объектов).

Бизнес не поддерживал такие предложения. При этом федеральные ведомства, Минпромторг и Минэкономразвития, обращали внимание, что правовые механизмы для регулирования существуют, уточнил глава департамента.

Лососевая путина нынешнего года еще впереди, и в министерстве заверили, что будут следить за ситуацией с поставками по России и на внешние рынки.

«Мы небольшие сторонники нерыночных мер, но заинтересованы в том, чтобы внутренний рынок был в полной мере обеспечен доступной продукцией из лососей», — подчеркнул Евгений Кац.

Он призвал предприятия уделять особое внимание именно отечественному потребителю, сообщает корреспондент Fishnews.

Такой же акцент сделал и замруководителя ФАС, председатель экспертного совета Геннадий Магазинов. «Государство должно быть в диалоге с бизнесом, и бизнес должен слышать внутренние потребности населения в стране и обеспечивать их в полном объеме, проявлять некую социальную ориентированность в этом направлении», — поделился видением заместитель руководителя антимонопольной службы.

На сигналы о возможном дополнительном регулировании отреагировала ВАРПЭ. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев представил на заседании экспертного совета анализ по трем сегмента рынка лососей - горбуше, кете и нерке. Для каждого из видов тихоокеанских лососей существует своя «ценовая пружина», сжатие и разжимание которой в значительной степени зависит от колебаний вылова. Экспорт влияет, конечно, на уровне цен внутреннего рынка, но не напрямую, самим фактом своего существования, а опосредованно, через курс нацвалюты, отметил эксперт.

Руководитель ассоциации призвал учитывать результаты анализа, чтобы краткосрочные всплески цены не воспринимались как тенденции и государство не торопилось принимать жестких решений. В этой ситуации нужны будут, возможно, точечные меры, но не закрытие рынка или экспорта в целом.

В Рыбном союзе вновь предостерегли от мер искусственного регулирования рынка. Такие решения ни к чему хорошему не приводят, кроме как к снижению инвестиционной привлекательности отрасли, подчеркнул председатель объединения Александр Панин.

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