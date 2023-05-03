Минтаю добавили денег на проезд по железной дороге

Правительство увеличило финансирование льготных железнодорожных перевозок сельхозпродукции на 2 млрд рублей. Субсидии распространяются и на вывоз некоторых видов рыбной продукции с Дальнего Востока.

Распоряжение о выделении дополнительных 2 млрд рублей для субсидирования железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции по льготным тарифам подписал председатель правительства Михаил Мишустин. На оперативном совещании с вице-премьерами 2 мая он отметил, что «это решение позволит перевезти без перебоев не менее 1 млн тонн грузов, в том числе зерновые, масличные, рыбу, минеральные удобрения и другие востребованные товары».

В феврале на поддержку таких перевозок уже выделялась аналогичная сумма — 2 млрд рублей. Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства, льготный тариф распространяется на все виды транспортировки грузов: как в вагонах, так и в контейнерах.

С 2021 г. в перечень субсидируемой сельхозпродукции входит и рыба — минтай и филе минтая. При этом отраслевое сообщество не раз поднимало вопрос о распространении этой льготы и на другие виды рыбной продукции, востребованной на внутреннем рынке.

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