Руководство Приморья хочет обсудить «прибрежку» с сенаторами

Власти Приморского края подготовят для Совета Федерации информацию по прибрежному рыболовству. Об этом сообщил на «часе субъекта» губернатор Олег Кожемяко.

Глава Приморья Олег Кожемяко, выступая перед сенаторами, остановился на теме перезакрепления за действующим бизнесом участков для промысла лососей. Но этим рыбная тематика не ограничилась.

Как сообщает корреспондент Fishnews, губернатор заявил, что хотел бы отдельно обсудить с парламентариями вопросы прибрежного рыболовства. Регион, по словам Олега Кожемяко, сегодня никоим образом не регулирует «прибрежку», однако с исполнительной власти, особенно в прибрежных регионах, спрашивают, где дешевая рыба.

«Поэтому мы подготовим отдельную записку, представим вам, — обратился к сенаторам Олег Кожемяко, — просим нас в этом вопросе тоже поддержать».

В июле, выступая на торжествах по случаю Дня рыбака, губернатор Приморья также высказывался по теме «прибрежки». Тогда глава региона заявил, что нужно предоставить возможность субъекту Федерации регулировать какую-то часть прибрежного рыболовства, чтобы небольшой флот работал и поставлял на берег рыбу.

Ранее резонанс вызвало предложение властей Магаданской области по внедрению практики «региональных квот».

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