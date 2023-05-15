О ситуации с промысловыми беспозвоночными рассказали на конференции по Арктике

Состояние ресурсов краба-стригуна опилио, камчатского краба и северной креветки в Баренцевом море оценивается как стабильное — такие данные привел представитель ПИНРО на конференции в Архангельске.

Доклад о беспозвоночных Баренцева и Карского морей и стратегии их освоения представил на конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике начальник Центра водных биоресурсов Полярного филиала ВНИРО Алексей Стесько.

Специалист рассказал о ситуации по пяти объектам — крабам камчатскому и стригуну опилио, северной креветке, исландскому гребешку и морскому зеленому ежу, сообщает корреспондент Fishnews.

В Баренцевом море ведется промысел камчатского краба и стригуна опилио, северной креветки, ежа. Добыча гребешка в Баренцевом море временно запрещена, а краб-стригун опилио в Карском море пока в промысел не введен.

Состояние ресурсов крабов стригуна, камчатского и креветки специалисты оценивают как стабильное. Для запаса и промысла камчатского краба и опилио до недавнего времени была характерна положительная динамика. Сейчас запас несколько снизился, но находится выше биологических ориентиров. Запас креветки подвержен значительным колебаниям, однако и он выше биологических ориентиров. Вместе с тем это не гарантия успешного промысла, поскольку здесь включается масса факторов, в том числе плотность скоплений, обратил внимание Алексей Стесько.

Представитель ПИНРО отдельно остановился на ситуации с морским ежом. Добывается он в основном вдоль прибрежья Мурмана. До недавнего времени этот объект относился к малоиспользуемым. Вылов был весьма скромным, и только в последние годы отметился рост. Получения биологических данных по ежу специфична: здесь требуется водолазная съемка, а это довольно сложный процесс. Еще одна особенность — локализация промысла: в основном он приурочен к инфраструктурным объектам, тогда как запас оценивался по Мурману в целом.

«Соответственно, можно столкнуться с такой ситуацией, когда на определенных локальных участках у нас будет перелов, а с другой стороны, на других участках — недолов. При этом рекомендованный вылов не будет превышен», — отметил начальник Центра водных биоресурсов.

Алексей Стесько рассказал об информационном обеспечении управления запасами в Баренцевом море, истории промысла, представил данные о динамике запасов и вылове.

В завершение специалист остановился на стратегии управления. Для крабов и крабоидов правила управления достаточно хорошо отработаны. Здесь высокий уровень информационной обеспеченности, стабильный промысел и стабильное состояние запасов, есть формализованное правило управления. Необходимо сохранять такое положение дел, следовать правилам управления и совершенствовать методики, отметил руководитель центра. Для креветки полезно будет содействие максимальному освоению запаса, возможно, формализация управления промыслом. Для ежа важно содействие максимальному освоению запаса, но при обязательной переоценке параметров ресурс: нужна съемка. «В противном случае могут быть крайне негативные последствия», — предостерег начальник центра.

Для гребешка первичная цель — переоценка параметров запаса, но тут, в отличие от ежа, речь идет пока об оценке самой возможности возобновления промысла.

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