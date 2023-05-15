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Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Константин Коробков: Работа рыбокомбинатов — тонко настроенная система

Курильские острова — пример отдаленной территории. Работать здесь предприятиям приходится в особых условиях. Как с островов видятся федеральные меры регулирования, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

В декабре был принят федеральный закон о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов. Ближе к финалу власти отказались от идеи перераспределения на торгах квот добычи морских ежей, гребешков, трубачей и трепангов. Однако ФСБ заявляла, что в перспективе все-таки надо подумать над принципами предоставления прав на вылов высокомаржинальных объектов.

«То, что квоты на добычу моллюсков и других водных беспозвоночных не выставили на аукцион, это благо, во всяком случае для таких хозяйствующих субъектов, как мы, — прокомментировал Константин Коробков. — Интерес, кстати, представляет для пользователей не столько маржинальность названных вами объектов промысла, сколько скорость оборачиваемости средств. Она достаточно велика, и в этом неоспоримый плюс».

При этом бизнес восстанавливает рыбокомбинаты — предприятия, призванные функционировать и обеспечивать людей работой круглый год. «Но в разные периоды экономические показатели не будут одинаковыми: ситуация изменяется. В какие-то промежутки осуществляется добыча высокомаржинальных моллюсков. В другое время ловится рыба, продажа которой не позволяет компенсировать даже затраты на промысел. Но работа на таких видах водных биоресурсов также играет свою роль, в том числе и социальную. Это возможность сохранить на предприятии кадры, обеспечить их занятость в течение всего года», — подчеркнул руководитель ЮКРК.

Например, весенний лов наваги или весенний лов корюшки ставными неводами. Уловы на таких промыслах минимальные, а затраты — временные, финансовые, трудовые — велики. За счет промысла высокомаржинальных объектов эти расходы можно компенсировать. Получается своего рода субсидирование.

«И если вести речь о сохранении предприятий на окраинах, нужно думать, как им дать выполнять свою миссию, а не о том, как отобрать все высокомаржинальные объекты», — убежден Константин Коробков.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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