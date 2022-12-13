Согласительная комиссия обсудила квотный законопроект перед вторым чтением

Законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов готовят ко второму чтению. Участники заседания согласительной комиссии у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева высказались по регулированию для малого и среднего бизнеса в отрасли, срокам вступления изменений в силу и другим реперным точкам.

Зампред Госдумы Алексей Гордеев, открывая заседание, сообщил, что по проекту закона осталось несколько проблемных, несогласованных подходов, и отметил, что у участников встречи будет возможность задать вопросы представителям федеральных ведомств.

Председатель профильного комитета Госдумы (он также является заместителем председателя согласительной комиссии) Владимир Кашин рассказал, что на совещании 8 декабря обсуждались 16 базовых поправок к законопроекту. «По существу, по всем этим поправкам мы нашли консенсус», — заявил руководитель комитета по аграрным вопросам. Так, еще на первом заседании согласительной комиссии договорились исключить нововведения по квотам добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях.

Есть ли место малым

Одна из ключевых проблем — сохранение малого и среднего бизнеса, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы договорились защитить малый и средний бизнес не только по рыбе, но и по крабам», — обратил внимание Владимир Кашин. При этом он подчеркнул, что речь идет о добросовестных предприятиях. Эту тему решили отработать с министерством, отметил депутат.

В Минсельхозе по теме защиты малого и среднего бизнеса, занимающегося крабовым промыслом, высказались расплывчато, но, похоже, в пользу того, чтобы подготовить механизмы сохранения. По этой теме была «довольно-таки долгая дискуссия», отметил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. По оценкам ведомства, за малым бизнесом закреплена тысяча тонн краба. Если убрать 300 тонн колючего краба (его министерство предлагает исключить из аукционного списка), остается 700 тонн. «Это тоже, в принципе, приличная цифра. Если раскидать по малому бизнесу, то несколько компаний могут как-то пострадать», — прокомментировал замглавы Минсельхоза. В связи с этим в ведомстве обещали подумать, как предусмотреть в законопроекте возможность для защиты небольших предприятий.

В ФСБ продолжают говорить, что небольшие крабовые квоты — это путь к «рантье». В федеральной службе опять обратили внимание, что остаются промысловые районы, которые не попадают ни под один из этапов распределения квот под инвестиции без всякого на то юридического обоснования. Правда, на этот раз представитель ведомства Михаил Иртюга сообщил, что такая проблематика обсуждалась с Минсельхозом и Росрыболовством и ее планируется урегулировать на уровне акта правительства.

Алексей Гордеев попросил ФСБ совместно с министерством и Росрыболовством все-таки предложить механизм защиты для малого и среднего бизнеса в крабовом промысле. Эта тема волнует целый ряд регионов, подчеркнул зампред Госдумы.

На совещании, которое проводил 8 декабря Владимир Кашин, представители отраслевых регуляторов заявляли, что небольшие крабовые квоты создают предпосылки для браконьерства. Такие высказывания не остались без реакции. «Слышать о том, что малый бизнес в крабе — это браконьеры, это означает обнулить работу погранслужбы вообще за последние десятилетия», — прокомментировал заявления руководителей ведомств председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Для того чтобы внести ясность, можно поручить Пограничной службе подготовить справку о нарушениях, которые допустили субъекты МСП в сфере крабового промысла, предложил он.

На заседании согласительной комиссии прозвучали вопросы и предостережения по крабовым аукционам в целом — не только по малому и среднему бизнесу. Валентин Балашов выдвинул инициативу исключить Северный бассейн из второго этапа перераспределения. Уже по результатам первой волны здесь будет избыток основных производственных фондов, сказал глава ассоциации.

Ко второму чтению предложены изменения, которые должны снизить риски монополизма и помочь с защитой субъектов МСП в отрасли, однако не решается до конца проблема сохранения действующих предприятий, предупредила спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова. Компании, которые уже включились в первый этап крабовых аукционов, могут просто не выдержать нагрузки, если поторопиться с новыми перераспределениями квот, заявила председатель регионального парламента. Она призвала согласительную комиссию и федеральных депутатов очень внимательно подойти к срокам реформы, в том числе по крабам.

Поправки ко второму чтению законопроекта предусматривают механизмы защиты МСП в крабовом бизнесе для пользователей с объемом квоты до 5 тыс. тонн. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов счел необходимым обратить внимание на то, что общий допустимый улов из года в год меняется. «Вот здесь вот как механизм этот учесть?» — задал вопрос руководитель АРПП.

Добытчиков моллюсков все-таки ждут перемены?

Всеобщее внимание приковано не только к крабам. Положения об аукционных квотах по моллюскам и другим морепродуктам из законопроекта предполагается убрать. Но и тут ситуация не такая ясная, как может показаться на первый взгляд.

В Федеральной службе безопасности заявили, что понимают озабоченность регионов по ситуации с этими объектами, но все-таки надо подумать в перспективе над принципами их распределения. «Мы, наверное, как государственники, должны понимать, что механизм предоставления с 8-го года [2008 года – прим. ред.] этих квот должен, наверное, как-то интерпретироваться. Пускай это будут обычные инвестквоты или еще какой-то механизм, но, мне кажется, его нужно выработать», — высказался Михаил Иртюга.

Алексей Гордеев пообещал, что такое поручение будет дано, но напомнил, что возможность добычи предоставляется не бесплатно, а недавно ставки сбора за пользование водными биоресурсами были подняты.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил подумать о том, чтобы опробовать на моллюсках принцип «инвестиционного нормирования».

«Нам в любом случае нужно механизм какой-то вырабатывать, — сказал глава региона. — Я бы предложил как бы все о том же: давайте к моллюскам — сейчас, исключив их из законопроекта, применим механизм инвестиционного нормирования, который позволит отразить, что в прошлые периоды сделало предприятие, и наметить некоторую планку, выполнение которой позволит закрепить квоту». Если такой пилотный проект окажется успешным, практику можно будет распространить на другие виды водных биоресурсов, сказал Владимир Солодов.

На камчатской инициативе по «инвестиционному нормированию» в рыбной отрасли остановилась и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Она предложила создать на площадке парламента межведомственную рабочую группу, которая займется проработкой этого механизма на перспективу.

О чувствительности темы предоставления права на промысел моллюсков и других морепродуктов для территорий напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Если квоты не выведут на аукционы, это будет серьезной поддержкой для региона, заявил руководитель АРСО.

Когда начинать?

Как долго будет возможность работать по ранее установленным правилам и осваивать уже закрепленные квоты — вопрос, важнейший для добытчиков и крабов, и рыбы, и моллюсков.

Владимир Кашин сообщил, что сейчас по направлению строительства флота в качестве стартового намечен 2026 г. — такой срок, по его словам, даст возможность для подготовки и добывающим предприятиям, и верфям. В Счетной палате отмечают, что в выполнении рыбацких заказов судостроители пока демонстрируют весьма скромные темпы, но по срокам запуска второго этапа ждут решения законодателей. «Мы — орган парламентского контроля. Наша позиция будет та, которую вы здесь озвучите», — обратился к Алексею Гордееву аудитор Сергей Мамедов.

Сроки запуска второго этапа — ключевой вопрос, подчеркнул зампред Госдумы. Он предложил, чтобы правительством в срочном порядке дало свою позицию по этой теме.

Много вопросов возникло по формулировке требований по производству продукции на объекте инвестиций.

При этом законопроект о втором этапе стремительно движется к принятию. Уже 20 декабря депутаты могут рассмотреть инициативу во втором и сразу в третьем чтении.

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