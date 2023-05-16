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Свежевыловленный минтай

Минтай обещает рекордные уловы в Беринговом море

Российские добытчики минтая приступили к промыслу в Западно-Беринговоморской зоне. Общий допустимый улов там составляет 612 тыс. тонн — максимальный за последние 15 лет.

По оценкам Ассоциации добытчиков минтая, этот объем может быть освоен на 85-90%, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

«Западно-Беринговоморская зона — второй по важности и объему вылова район добычи минтая для российских рыбаков. ОДУ в этом районе достигло самого высокого показателя в новейшей истории России», — обратил внимание президент ассоциации Алексей Буглак.

По его словам, на траловом промысле минтая в Западно-Беринговоморской зоне в мае-августе будут работать около 90 рыбодобывающих судов, в том числе около 50 крупнотоннажных. Промысел минтая в западной части Берингова моря будут вести иностранный флот в рамках межправительственных соглашений.

По прогнозам рыбохозяйственной науки, погодные условия в Беринговом море в летне-осенний период будут соответствовать среднемноголетним значениям. Объем и интенсивность миграции минтая из восточной части моря в российскую зону — тоже.

В период предстоящей путины на судах предприятий — членов АДМ для сбора промыслово-биологической информации планируется размещение 8-10 научных наблюдателей.

«В этом году российский промысел минтая идет с опережением прошлогодних показателей. За четыре месяца 2023 года во всех районах промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна добыто свыше 1 млн тонн минтая, что на 83 тыс. тонн, или 9% больше, чем в 2022 году», — напомнил Алексей Буглак.

Он также отметил, что в начале года в Беринговом море вылов минтая достиг 24 тыс. тонн — втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Учитывая увеличение ОДУ в этом районе и ситуацию на рынках сбыта, АДМ прогнозирует изменение структуры выпускаемой продукции. Предполагается, что сохранится тренд на снижение производства филе.

В 2022 г. в Западно-Беринговоморской зоне было добыто 455,8 тыс. тонн минтая (89,5% ОДУ). Из него изготовлено более 305 тыс. тонн различной продукции.

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