Максим Козлов: Рыбаки нуждаются в модернизации порта Корсаков

Реконструкция Корсаковского порта позволит принимать уловы с больших промысловых судов, развить судоремонт и открыть рыбоперерабатывающий завод, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Сахалинской области утвердить план развития Южно-Сахалинской городской агломерации до 2030 г. В этот план входит реконструкция объектов инфраструктуры морского порта Корсаков.

«О развитии Корсаковского порта речь шла давно, и планы у правительства Сахалинской области в этом направлении очень серьезные. С точки зрения рыбной отрасли, этот порт важен сейчас и будет играть еще более важную роль после реконструкции», — рассказал Fishnews президент АРСО Максим Козлов.

Он отметил, что порт нужен рыбакам для постановки и обслуживания судов, выгрузки уловов, межрейсового перестоя, ремонта.

«Объем поставок рыбы в порт Корсакова на сегодняшний день небольшой. Модернизация порта позволит создать условия для увеличения объемов поставки рыбы на переработку. В Корсакове есть промышленный холодильник на 5 тыс. тонн, однако он не задействован в полной мере. В порту осуществляется судоремонт, но в очень небольших объемах, и властям хотелось бы увеличить объем этих услуг. Кроме того, есть планы по созданию здесь рыбоперерабатывающего завода», — отметил собеседник Fishnews.

Сдерживающим фактором для реализации этих намерений, по словам Максима Козлова, является недостаточная глубина у причалов для подхода больших судов — порядка пяти метров.

«Корсаковский порт нуждается в проведении дноуглубительных работ, а также реконструкции гидротехнических сооружений. После проведения этих работ порт заживет новой жизнью. Тогда рыбопромысловые суда со значительной осадкой смогут там стоять, сдавать рыбу для переработки и обслуживаться», — подчеркнул Максим Козлов.

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