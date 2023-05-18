Субсидируемый каботаж по Севморпути продлят до Владивостока

Каботажные перевозки по Северному морскому пути в 2023 г. по-прежнему будут субсидированными, а прошлогодний маршрут Мурманск — Петропавловск-Камчатский продлят до Владивостока, рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Планы по развитию Севморпути министр озвучил на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Говоря о формировании грузовой базы, Алексей Чекунков отметил, что помимо работы с ведущими арктическими компаниями, предполагается привлекать грузы от новых проектов, а также развивать каботажные и транзитные перевозки.

«Чтобы стимулировать перевозки по Севморпути внутри России, в 2022 году мы вместе с Росатомфлотом запустили регулярную каботажную линию между Мурманском и Камчаткой, субсидировали тариф. Если загрузка первого рейса была всего 15 процентов, грузоотправители тестировали новый маршрут, то второго — уже 90 процентов. Соответственно, перевозки по СМП внутри России востребованы», — рассказал Алекей Чекунков.

Он обратил внимание, что в 2023 г. будет три рейса, количество портов захода расширено с четырех до 11, маршрут продлен до Владивостока.

Напомним, что в прошлом году в рамках субсидируемых каботажных перевозок на атомном контейнеровозе «Севморпуть» в числе прочего перевозилась и рыбопродукция.

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