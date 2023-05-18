Хабаровский край позитивно оценивает идею «региональных квот»

В комитете рыбного хозяйства Хабаровского края поддерживают введение «региональных квот», призванных обеспечить ресурсы для предприятий прибрежных территорий, сообщил глава ведомства Никита Король.

Напомним, что с инициативой «региональных квот» выступили власти Магаданской области. «Мы поддержали предложение Магаданской областной думы, свою позицию направили: сообщили, что считаем целесообразным введение так называемых «региональных квот». Большое внимание этой теме было уделено на заседании рабочей группы Дальневосточного научно-промыслового совета», — рассказал председатель комитета рыбного хозяйства Никита Король в интервью Fishnews.

Механизмы вроде «региональных квот» всегда вызывали некоторую настороженность, отметил глава регионального ведомства. Вроде как уже есть режим прибрежного рыболовства, предусматривающий повышающий коэффициент 1,2 при расчете квот для освоения. «Но тут мы говорим о предприятиях, которые уже располагают квотами. А на многих отдаленных территориях существуют небольшие предприятия без долей квот. При этом фактически есть ресурс для добычи — навага, камбала, сельдь», — обратил внимание руководитель комитета.

Обеспечение доступа к таким объектам промысла, по его словам, будет способствовать занятости людей в отдаленных поселках и поможет сдержать отток населения. Будет загружаться сырьем береговая переработка, а продукция — поступать на внутренний рынок региона, полагают краевые власти.

«Каким образом механизмы организации такого промысла прописать в законодательстве, как будут распределяться такие квоты, какой для них будет предложен термин («региональные квоты» или как-то иначе) — это все предмет обсуждения. Но это, наверное, не должно быть долгосрочное закрепление. Предложено, чтобы собиралась комиссия — по аналогии с региональной комиссией по регулированию добычи анадромных видов рыб — и рассматривала вопросы наделения квотами, закрепляла объемы для освоения. Может быть, с учетом истории работы предприятий: кто сколько добывал, кто сколько производил продукции. Надеемся, что механизм таких квот все-таки будет реализован», — заявил Никита Король.

Он отметил, что вопросы организации промысла уже обсуждались с ассоциациями региона, все объединения эту идею поддерживают.

Напомним, что ДВНПС рекомендовал Росрыболовству создать рабочую группу для рассмотрения перспективы «региональных квот».

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