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Участники заседания Общественного совета поддержали предложение президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея БУГЛАКА об исключении из списка объектов инвестиций транспортного рефрижератора

Общественный совет дал замечания по подзаконной базе для второго этапа

Общественный совет при Росрыболовстве поддержал ряд рекомендаций по требованиям к объектам, которые должны строиться на втором этапе использования механизма инвестквот. Так, предлагается отказаться от увязки в один объект инвестиций берегового завода и судов и включения в список транспортного рефрижератора.

Члены Общественного совета при Росрыболовстве, рассмотрев вопрос о проектах подзаконной базы по второму этапу инвестквот и аукционов, рекомендовали исключить из перечня объектов программы рыбоперерабатывающий комплекс (тип «КМ»). Напомним, что такой объект объединяет береговой завод по переработке и два промысловых судна, под него предполагается выделять квоты добычи минтая и сельди.

В своей письменной позиции совет назвал увязку в один объект инвестиций берегового предприятия и судов нецелесообразной и избыточной, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно законодательству, участник программы получает возможность осваивать инвестиционные квоты только после того, как вводит объект инвестиций в эксплуатацию. То есть инвестор не сможет получить квоту, пока не сдаст и завод, и суда, а строительство последних затруднено — и это уже показал опыт первого этапа, отметил ОС.

«Первый этап программы в части развития береговой переработки выполнен на 92,6% — построено 25 из 27 береговых перерабатывающих заводов. Судостроение же значительно отстает от изначально запланированных графиков реализации инвестпроектов. К 2023 году по программе инвестиционных квот заказчикам сданы 7 из 64 рыбопромысловых судов», — приводят доводы противники утяжеления инвестиционных обязательств.

При сцепке судов и заводов отставание в реализации судостроительного направления затормозит развитие береговой переработки, а это не позволит достичь цели программы инвестквот — исключить зависимость от иностранной рыбопереработки, полагают они.

При этом совет обратил внимание, что под рыбоперерабатывающие комплексы предлагается отвести самые большие доли инвестквот — 6,75% по минтаю и 6,75% по сельди. В том числе из-за этого сильно снизилось ресурсной обеспечение по другим видам объектов инвестиций — заводу по переработке минтая и иных видов рыб большой мощности тип «М» (с 9,79% до 5,5%) и заводу по переработке минтая и других видов рыб средней мощности типа «Н» (с 5,87% до 4,25%). Однако расчетное обоснование такого снижения и достаточности ресурса для загрузки этих заводов не представлено, сказано в письменной позиции.

Общественный совет также рекомендует сохранить для береговых заводов большой мощности (объект инвестиций типа «М») тот же объем ресурсного обеспечения, что и на первом этапе, а не снижать его. Еще одна рекомендация — исключить требование об установке на инвестиционные объекты именно нового оборудования.

Также участники заседания поддержали предложение президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака об исключении из списка объектов инвестиций транспортного рефрижератора.

«На мой взгляд, здесь отсутствует очень важная увязка между инвестиционной квотой и данным объектом инвестиций», — сказал об этом типе инвестобъекта Алексей Буглак. Транспортный рефрижератор сам по себе не добывает и не перерабатывает рыбу. Непонятно, как рассчитывать производственную мощность этого объекта и какую долю квоты для него предложить, отметил руководитель ассоциации.

Свою позицию Общественный совет решил направить в Минсельхоз и Росрыболовство: он предлагает ведомствам учесть замечания при доработке проектов правовых актов.

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НазадМетки: минтайросрыболовствосудостроение
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