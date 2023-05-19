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В Приморском океанариуме ведутся гидроакустические исследования с привлечением белух. Фото пресс-службы учреждения

Морских млекопитающих хотят отпугивать от тралов акустикой

Во Владивостоке ученые проводят гидроакустические исследования с привлечением белух. Результаты работ планируется использовать на промысле, чтобы отводить морских млекопитающих от рыбацких сетей.

Исследование проводят специалисты Приморского океанариума совместно с коллегами из Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН) и Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

С 2018 г. на Базе исследования морских млекопитающих (БИММ) проводится отработка методов фиксации различных звуков, которые издают белухи и другие животные. Кроме того, Тихоокеанский филиал ВНИРО занимается разработкой приборов, которые смогут записать и воспроизвести эти звуки.

Главный специалист БИММ Игорь Катин подчеркнул, что работы ведутся по одному из очень важных направлений — это снижение уровня конфликта рыболовства и морских млекопитающих. Многие морские животные портят орудия лова, уменьшают их результативность. На базе есть возможность отработать некоторые действия и механизмы оборудования, которое позволяет отводить от орудия лова белух, косаток и ластоногих.

Для этого необходимо попробовать установить обратную связь, отмечают ученые. В первую очередь это акустические воздействия, которые бы не вредили животным, но при этом позволяли бы их перенаправлять.

Тонкость заключается в том, чтобы морские млекопитающие уходили, а рыба, наоборот, приходила. По словам Игоря Катина, экономический эффект от исследований точно будет, потому что проект позволит увеличить уловы рыбаков и даст ощутимый природоохранный эффект.

«Как известно, рыбаки пытаются отбиваться от морских млекопитающих, иногда они попадают в орудия лова и погибают. Мы можем это наблюдать по всему Дальнему Востоку, но в таких стационарных условиях разработать методики с использованием техники можно только на базе, так как это не полевая работа», — обратил внимание Игорь Катин.

Специалисты могут использовать звуки охотящегося хищника или звуки опасности, которые издают сами животные. Исследования проводятся для того, чтобы понять, от чего будет больший эффект.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе океанариума, все необходимое оборудование находится под водой. В комплекс входят гидрофоны, излучатели, преобразователи и анализаторы. Сложность заключается в том, что звук на воздухе и под водой издается по-разному. Сейчас специалисты работают над преобразованием и улучшением прибора.

Доцент кафедры приборостроения инженерной школы Дальневосточного федерального университета Сергей Горовой рассказал: с помощью прибора сигналы регистрируются, потом анализируются, и по результатам специалисты смотрят, как осуществить имитацию сигнала.

По словам директора ННЦМБ ДВО РАН Игоря Долматова, исследования приходилось приостанавливать из-за коронавирусных ограничений, но сейчас работа постепенно налаживается. До перерыва успели провести предварительные исследования по фиксации и имитации различных звуков морских млекопитающих. Совместно с рыбаками было проведено несколько рейсов, чтобы опробовать на практике полученные данные.

«Получились интересные предварительные результаты о том, что можно немного отпугивать морских млекопитающих от тех мест, где проводится добыча рыбы. Но это предварительные результаты, необходимо повторять и совершенствовать приборы, сейчас как раз идет работа над этим», — отметил Игорь Долматов.

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