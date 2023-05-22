Карелия готовится к промыслу горбуши

В Республике Карелия региональная комиссия по анадромным определила объем промышленного вылова на предстоящую горбушовую путину. Добыча этого лосося в Белом море начнется с 1 июня.

Согласно протоколу заседания комиссии, промышленное освоение горбуши будут вести с 1 июня по 15 августа. По рекомендации Северного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии установлен объем добычи для такого освоения — 182,6 тонны.

Горбуша каждый нечетный год заходит на нерест в притоки Белого моря (в Лоухском, Кемском, Беломорском районах). Она является объектом промышленного и, с 2023 г., любительского рыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас получить разрешения на промышленный вылов горбуши могут шесть организаций, имеющих в пользовании рыболовные участки.

В 2022 г. в Правила рыболовства для Северного бассейна внесены изменения, разрешающие гражданам добывать горбушу свободно и бесплатно в целях любительской рыбалки. Суточная норма вылова на человека в реках — до 25 кг.

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