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Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений КАЦ высказался по перспективам «инвестиционного нормирования» на совещании в Совфеде

Инвестнормирование решили отложить

Механизм «инвестиционного нормирования», предложенный Камчаткой, может быть проработан уже на следующих этапах предоставления прав на добычу, считают в отраслевом департаменте Минсельхоза.

По перспективам «инвестиционного нормирования» директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац высказался на совещании о совершенствовании законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Встречу провела член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, сообщает корреспондент Fishnews.

На совещании рассматривались предложения регионов по регулированию в отрасли. В том числе инициатива об «инвестиционном нормировании», с которой в прошлом году выступила Камчатка. Предложение вносилось в связи с подготовкой законопроекта о втором этапе инвестквот. Однако к настоящему времени закон принят и он не содержит понятия «инвестиционного нормирования», поэтому сейчас применительно ко второму этапу инвестквот рассматривать этот вопрос неактуально, прокомментировал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Единственное, что осталось — рассмотреть возможность применения этого принципа в случае, если у нас будут третий и последующий этапы инвестиционных квот», — добавил глава краевого ведомства.

В федеральном Минсельхозе считают, что к теме можно вернуться на следующих этапах предоставления права на вылов. На очередном этапе повышения эффективности предоставления ресурсов придется переходить к еще более конкретным инвестиционным обязательствам, и тут как раз можно будет более детально изучить тему «инвестиционного нормирования», полагает Евгений Кац. «Поэтому, я думаю, этот механизм мы будем прорабатывать и реализовывать как раз в рамках следующих этапов предоставления ресурсов», — отметил он.

Руководитель департамента напомнил, что в 2033 г. завершается 15-летний период, на который закреплялись доли квот вылова. «Я думаю, что в ближайшие годы нужно уже приступать к обсуждению для того, чтобы в необходимый момент выйти уже с конкретными предложениями», — сказал Евгений Кац.

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