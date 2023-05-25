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В рамках деловой программы главного события в сфере розничной торговли пройдет деловая сессия «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения»

Актуальные исследования рыбного рынка РФ представят на «Неделе российского ритейла»

В рамках деловой программы главного события в сфере розничной торговли пройдет деловая сессия «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения». В ней примут участие представители ВАРПЭ, ВЦИОМ, Роскачества, АДМ, АКОРТ и других организаций.

Экспертная сессия состоится 30 мая. На ней будут представлены результаты исследований российского рыбного рынка, включая анализ потребительских предпочтений, проведенный ВЦИОМ в сотрудничестве с ВАРПЭ. Участники мероприятия обсудят ситуацию с потреблением рыбы в России и инструменты, которые можно использовать для популяризации рыбопродукции на внутреннем рынке. Среди других ключевых тем — основные тенденции российского рыбного рынка, динамика цен на рыбу и влияющие на нее факторы, ограничения экспорта российской рыбопродукции и ситуация с рыбным импортом, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ (выступает организатором мероприятия).

В дискуссии примут участие генеральный директор DEFA group Андрей Абрамов, исполнительный директор АКОРТ Юрий Борисов, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов, директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин, замруководителя Роскачества Ольга Шанаева, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Модераторами сессии выступят президент ВАРПЭ Герман Зверев и президент Агропродовольственного фонда СВОЁ Андрей Даниленко.

Андрей Даниленко отметил, что рыба — очень недооцененный продукт, но есть вопросы с ценой, которые часто связаны с неэффективной логистикой, огромным количеством посредников и множеством других причин, и будет интересно обсудить их в ходе сессии.

По мнению Германа Зверева, дискуссия позволит провести качественный анализ состояния внутреннего рынка рыбопродукции и заложить фундамент для формирования стратегии действий по увеличению доли рыбы в продуктовой корзине россиян.

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ритейла» — главное событие в сфере розничной торговли. В этом году форум пройдет с 30 мая по 2 июня в Москве. Его организаторами выступают Минпромторг и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла. Напомним, в прошлом году ВАРПЭ совместно с Рыбным союзом организовали на форуме экспертную сессию «Рыбный рынок России: масштаб, структура, диспропорции».

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