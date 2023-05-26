Гибкость и оперативность регулирования пошла на пользу промыслу лососей

За 15 лет выстроена система организации промысла лососей, которая позволила существенно повысить эффективность работы, рассказал на Дальневосточном научно-практическом форуме председатель профильной ассоциации Владимир Галицын. Сейчас рыбакам важны гарантии сохранения участков для добычи.

Как с годами менялось законодательное регулирование «красной» путины, рассказал на Дальневосточном научно-практическом форуме, посвященном рыбной промышленности, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

До 2004 г. право пользования ресурсами тихоокеанских лососей предоставлялось на год по решению регионов. Затем — на пять лет.

С 2008 г. стали приниматься решения, послужившие основой для дальнейших позитивных изменений. На долгосрочной основе за пользователями были закреплены рыболовные участки. С тех пор в развитие береговой переработки Камчатского края вложено 60 млрд рублей, построено более 30 заводов. Порядка 50 предприятий модернизировано. Создано около 6 тыс. рабочих мест, привел цифры руководитель ассоциации.

С 2009 г. добыча лососей перестала регулироваться через установление общего допустимого улова, принципы работы стали определять региональные комиссии по анадромным. Это позволило гибче и оперативнее принимать решения по организации путины.

При прошлой системе регулирования можно было обратиться за дополнительными объемами к федеральному регулятору в июне, в период путины, когда такие корректировки нужны, а получить их в октябре-ноябре, когда лов уже завершился. Сейчас решения принимаются в течение примерно двух суток максимум, обрисовал ситуацию Владимир Галицын.

Эффективность и управляемость промысла, подчеркнул он, при нынешней системе управления повысилась многократно.

В результате развития береговых мощностей соотношение объемов переработки в море и на берегу в Камчатском крае изменилось в пользу последней.

Как сообщает корреспондент Fishnews, руководитель ассоциации рассказал и о готовящихся изменениях по закреплению участков для промысла. Несколько лет назад началась разработка законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли: в этот документ были включены и положения по РЛУ. Из-за неоднозначной формулировки участки, на которых предприятия работают уже многие годы, могли отправиться на аукционы. Благодаря совместным усилиям Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока удалось остановить принятие проекта закона с неясными положениями.

Камчатский край выступал за перезакрепление участков на новый срок без торгов. Регулятор услышал этот посыл, была представлена новая версия законопроекта. По имеющейся информации, итоговая редакция поправок подготовлена и в ближайшее время будет внесена в Госдуму, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

«Я думаю, что в ближайшие несколько месяцев мы все-таки добьемся какого-то результата положительного для нас в части учета интересов всех добросовестных пользователей, которые осуществляют рыболовство тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке», — резюмировал Владимир Галицын.

Дальневосточный научно-практический форум организовали Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций и Владивостокский государственный университет. Медиахолдинг «Фишньюс» выступил информационным партнером мероприятия.

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