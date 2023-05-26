Лежбище ямальских моржей стало ООПТ

В Ямало-Ненецком автономном округе для сохранения уникального лежбища моржей создан природный заказник «Тиутей-Яхинский». Новая ООПТ площадью 10 тыс. га позволит ограничить хозяйственную деятельность рядом с животными.

«В частности, на территории природоохранной зоны запрещается разведывать и добывать полезные ископаемые. Ограничивается въезд и стоянка транспорта, доступ граждан возможен только по пропускам. Разрешение на посещение заповедных мест можно оформить на сайте Единой картографической системы округа», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

По словам губернатора Дмитрия Артюхова, в ближайшие годы запланировано широкое научное исследование лежбища. Отмечено, что Харасавэйское газоконденсатное месторождение, которое находится неподалеку, не входит в границы заказника.

Атлантические моржи — редкий вид морских млекопитающих, занесенный в Красную книгу России и список Международного союза охраны природы. Лежбище в устье реки Тиутей-Яха впервые было обнаружено в октябре 2019 г. Тогда на северо-западный берег Ямала приплыло более тысячи особей.

Последующие исследования и мониторинг показали, что численность моржей на лежбище с каждым годом растет. По итогам детальных подсчетов на основании снимков с дронов в октябре 2022 г. зафиксировано максимальное число единовременно вышедших на берег особей — 4 133. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году: тогда насчитали более 2 тыс. голов.

Животные приплывают сюда во второй половине лета и держатся до тех пор, пока не установился лед. Среди них много самок с детенышами разного возраста, что нехарактерно для атлантических моржей и говорит об уникальности ямальского лежбища, обратили внимание в пресс-службе.

Научно-исследовательский проект «Комплексное изучение моржей на территории ЯНАО» реализуется с сентября 2021 г. Группа ученых провела полевые исследования в октябре прошлого года. Специалисты уверены в необходимости продолжения работ.

Само название «Тиутей-яха» переводится с ненецкого как «моржовая река». Небольшое скопление этих животных здесь наблюдали и раньше, но последние три года стали рекордными по численности.

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