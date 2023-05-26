Сенаторы и депутаты предложили формулировки по рыболовным участкам

Парламентарии подготовили блок поправок изменений закона о рыболовстве, предусматривающих принципы перезакрепления рыболовных участков. Важно сохранить гарантии работы предприятий, которые добросовестно исполняли свои обязательства, прокомментировал сенатор Людмила Талабаева.

Группа парламентариев уже представила поправки к рассмотрению в Госдуме законопроекта о принципах распределения на новый срок рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб. Проект должен рассматриваться во втором чтении. Об этом на встрече с членами Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока сообщила сенатор от Приморского края, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Предстоит большая и серьезная работа по анализу лососевого хозяйства, отметила парламентарий. При этом предлагается, чтобы добросовестные пользователи получали рыболовные участки без торгов. Как подчеркнула сенатор, предприятия, которые законно ловили рыбу, добросовестно работали на нужды региона, не должны выходить на аукционы. Ведь при аукционной системе распределения история деятельности обнуляется, победителя определяет предложенная цена.

За годы работы добытчики лососей построили береговые заводы, многие предприятия играют ключевую роль в жизни отдаленных сельских населенных пунктов, поддерживают территории.

«Я регулярно встречаюсь с работниками рыбной отрасли, выезжаю на производства, чтобы встретиться и поговорить с людьми. Для жителей отдаленных территорий градообразующие предприятия являются единственным источником дохода, поэтому крайне важно помочь этим организациям пережить реформы и продолжить свою работу, чтобы сохранить села», — заявила Людмила Талабаева.

Сенатор отметила, что решение вопросов развития рыбной отрасли остается среди приоритетов комитета.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее сообщил Fishnews, что в федеральном законе в качестве нового условия для пользователей рыболовных участков предлагается предусмотреть заключение соглашений с регионами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews