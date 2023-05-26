Рыбопромышленникам разъяснят тонкости работы с ЭРЖ

ЦСМС 31 мая в 9:30 мск проведет семинар для пользователей электронного рыболовного журнала. С соответствующей инициативой выступила Ассоциация добытчиков минтая (АДМ).

Семинар состоится онлайн, по вопросам подключения можно обратиться в Центр системы мониторинга рыболовства и связи или в АДМ. Мероприятие предназначено для административно-управленческого персонала рыбодобывающих организаций.

О важности такой встречи Ассоциация добытчиков минтая заявила на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в апреле, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

С 1 декабря 2023 г. пользователи водных биоресурсов, ведущие промысел на судах, в обязательном порядке оснащенных техническими средствами контроля, обязаны будут вести рыболовный журнал в электронном виде. Для минимизации возможных сбоев и, как следствие, рисков остановки промысла отраслевое объединение предложило заблаговременно организовать и провести серию обучающих семинаров для специалистов предприятий.

«Это позволит обобщить поступающие вопросы, проанализировать трудности, с которыми сталкиваются пользователи, предоставить разъяснения, рекомендации относительно работы с программным обеспечением. В случае необходимости ЦСМС сможет заблаговременно осуществить доработку программного обеспечения», — обратил внимание президент АДМ Алексей Буглак.

По данным ассоциации, на конец марта ТСК, обеспечивающим возможность ведения электронного рыболовного журнала, оснащены 42% российских судов.

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