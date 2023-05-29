Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз предложил меры по поддержке «прибрежки»

Сейчас особенно важно выработать государственные меры по развитию прибрежного промысла и поддержке береговых предприятий. Пока набор таких инструментов невелик, отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова на Дальневосточном научно-практическом форуме.

Роль малого и среднего бизнеса в рыбной отрасли стала одной из тем научно-практического форума «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления», сообщает корреспондент Fishnews.

Развитие малого и среднего предпринимательства необходимо для сохранения отдаленных прибрежных территорий, подчеркнула в своем выступлении руководитель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга Булкова. «Одним бюджетом содержать эти территории не удастся», — отметила она.

Особую роль здесь играют предприятия рыбного хозяйства. Один из примеров — Охотский район Хабаровского края, откуда как раз и вышла на связь для участия в конференции руководитель союза.

В самом северном районе Хабаровского края зарегистрировано четыре поселкообразующих предприятия. Такие организации не только создают рабочие места, но и несут социальную нагрузку. Они благоустраивают дороги, убирают снег, обеспечивают подвоз дров и воды (а многие села в отдаленных районах не имеют центрального тепло- и водоснабжения, обратила внимание докладчик) и даже помогают в предупреждении и ликвидации последствий ЧС.

Для рыболовства с береговой переработкой уловов должны быть специальные меры регулирования, подчеркнула Ольга Булкова. Сейчас предусмотрен повышающий коэффициент для расчета объема квот «прибрежникам». Но эта мера фактически не работает: большинство береговых предприятий при выборе вида рыболовства отдают предпочтение промышленному. Для такого режима работы, в отличие от «прибрежки», нет дополнительных ограничений, а значит, и рисков оказаться нарушителями установленных требований и, например, лишиться прав на добычу.

Для градо- и поселкобразующих предприятий практически единственной мерой поддержки является льгота по уплате сбора за пользование водными биоресурсами: возможность платить сбор по ставке 15% от нормативной. Но эта преференция будет действовать только до 2027 г. «После этого срока термин градообразующее предприятие утратит свое значение и станет просто набором слов. При этом предприятия как несли социальную нагрузку, так и продолжают ее нести», — отметила председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Для поддержки малых и отдаленных территорий в объединении считают важным сохранить льготы по уплате сбора для градо- и поселкообразующих предприятий и после 2027 г. Сэкономленные средства рыбаки как раз могли бы направить на социальные проекты.

Также для поддержки прибрежного рыбохозяйственного комплекса важно проработать вопрос о переводе ряда объектов, по которым нет 70-процентного освоения квот, в режим возможного вылова. Тогда предприятия смогут получать право на добычу в упрощенном порядке, и это расширит для них сырьевую базу.

Поддерживают в союзе и инициативу Магаданской области о «региональных квотах». Стратегическая цель таких изменений — сократить отток населения с отдаленных территорий, подчеркнула Ольга Булкова. Если не поддерживать малые и средние предприятия, то отдаленные территории просто некому будет осваивать и содержать, напомнила о цене ошибки руководитель объединения.

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