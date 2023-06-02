Сенаторы настаивают на решении вопроса с мышьяком

Профильный комитет СФ планирует поднять вопрос о нормировании мышьяка в рыбе на встрече с председателем правительства. Глава комитета Александр Двойных также предложил вернуться к вопросу о господдержке рыбоперерабатывающих предприятий.

Главная задача рыбохозяйственного комплекса — обеспечить население в регионах широким ассортиментом рыбной продукции по доступной цене, заявил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на расширенном заседании коллегии Росрыболовства. К другим приоритетам он отнес повышение качества рыбной продукции российского производства, ее популяризацию и сокращение цепочки между производителями и конечными потребителями.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава профильного комитета СФ предложил рассмотреть возможность подготовки новой редакции Комплекса мер по обеспечению населения качественной и доступной рыбной продукцией. Предыдущая редакция, по его словам, была утверждена еще в 2014 г. и «уже не отвечает современным вызовам, особенно в части повышения уровня потребления рыбы с 22 до 28 кг на одного человека».

Целесообразным, по мнению Александра Двойных, было бы вернуться и к вопросу о подготовке мер по развитию глубокой переработки рыбы, включающих механизмы господдержки рыбопереработчиков и нивелирование административных барьеров. Ярким примером такого барьера сенатор назвал вопрос о нормировании мышьяка в рыбе и морепродуктах. Он указал, что из-за слишком жестких требований жители России ежегодно недополучают более 160 тыс. тонн высококачественной белковой продукции.

«Вопрос необходимо незамедлительно решать. Хочу уведомить, что наш комитет планирует вынести этот вопрос на встречу с председателем правительства как вопрос важный, но не решаемый более десяти лет», — отметил Александр Двойных.

По его словам, необходимо продолжать и работу по борьбе с браконьерами. «Предлагаем подготовить изменения в законодательство, направленные на установление ответственности за незаконный оборот рыбной продукции, а также на формирование института общественных и производственных инспекторов рыбоохраны», — высказал мнение сенатор.

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