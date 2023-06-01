Рыба стремится к дружбе с потребителем

Аналитики предупреждают: рыбная продукция рискует потерять и без того не слишком заметное место в продуктовой корзине россиян. Развернуть ситуацию, по мнению экспертов, можно только совместными усилиями всех участников рынка по продвижению этой категории.

Как обстоят дела в России с потреблением рыбной продукции, и какие инструменты можно использовать для ее популяризации, обсудили участники экспертной сессии «Место рыбы и морепродуктов в продуктовой корзине россиянина: проблемы и пути решения», прошедшей 30 мая в рамках «Недели российского ритейла». Организатором мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), модерировали дискуссию президент агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко и президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ходе сессии директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин представил результаты свежего опроса о потреблении рыбы, проведенного в партнерстве с ВАРПЭ. Он указал на тревожную тенденцию: судя по ответам респондентов, в стране не только снижается потребление рыбы в целом, но и сокращается ее ассортимент и параллельно уменьшается аудитория любителей рыбных блюд.

Данные ВЦИОМ говорят, что рыба сохраняет репутацию полезного продукта: 71% опрошенных считает ее обязательным элементом здорового питания. Выше в этом рейтинге оказались только овощи. Но поклонников здорового образа жизни в нашей стране не так много, а большинство покупателей традиционно отдает предпочтение более жирным видам рыб, которые составляют примерно 30% уловов российских рыбаков, указал директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, спрос на рыбу зависит от целого комплекса факторов, включая и уровень благосостояния населения, и ситуацию с импортными поставками, и капризы природы, но культура потребления, привычки людей остаются определяющими.

Даже в условиях роста цен, если семья привыкла тратить определенную сумму денег на рыбу и морепродукты, она, возможно, купит меньше в килограммах, но эту сумму потратит, поделился наблюдением гендиректор DEFA group Андрей Абрамов. В сегменте импортной рыбопродукции, который он оценил на уровне 600 тыс. тонн в год, прошлый год начался с резкого падения, но в итоге хотя объемы поставок заметно снизились, в денежном выражении просадка оказалась не столь выраженной.

Понять, сколько рыбы на самом деле едят россияне, тоже не так просто. Александр Фомин напомнил о разных подходах к оценке среднедушевого потребления рыбы у Росстата (21,5 кг) и экспертного сообщества (16 кг или даже меньше). «К сожалению, за последние десять лет фактическая норма потребления рыбы и морепродуктов в России уменьшилась почти в два раза», — сослался на еще более нерадостную статистику Андрей Абрамов.

Даже анализ официальных данных о потреблении основных продуктовых групп демонстрирует сильное искажение не в пользу полезных продуктов — рыбы, овощей и фруктов, молочной продукции, которых как раз желательно есть побольше, указал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По его мнению, перекос в сторону быстрых углеводов и жиров стоило бы исправить. Для выравнивания баланса регулятор может прибегать к таким мерам, как поддержка производителей, финансирование исследований в области здорового питания и использование их результаты, например, при пересмотре рационов для школ и детских садов или при формировании программ продовольственной помощи.

В прошлом году ритейл тоже увидел снижение в рыбном секторе — примерно на 20%, рассказал исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Юрий Борисов. Он предупредил, что существует риск таким образом полностью потерять эту категорию. Перед переработкой, по его словам, стоит сверхзадача: на фоне падающего рынка предложить потребителю актуальную продукцию, и скорее всего это будет «продукция высокой степени готовности».

Низкий уровень переработки — одна из проблем, связанных со слабой привлекательностью рыбы, согласилась замруководителя Роскачества Ольга Шанаева. По ее словам, отсутствие на рынке продукта, который люди ожидают и готовы потреблять, мешает рыбе конкурировать с другими группами продуктов, которые сетям проще продвигать. Кроме того, потребители жалуются на рост цен и снижение качества рыбной продукции.

Участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости активного продвижения рыбной продукции и формирования новой культуры потребления рыбы. Один из модераторов сессии, президент агропродовольственного фонда «Своё» Андрей Даниленко в качестве историй успеха привел примеры раскрутки мяса индейки и стейков из говядины.

Ольга Шанаева анонсировала проект по линии Минпромторга по продвижению отечественной рыбы на внутреннем рынке, который направлен на повышение осведомленности потребителей, прежде всего молодежи. Помимо онлайн-ресурсов он предусматривает проведение тематических мероприятий в крупных городах, таких как День селедки в Калининграде, Рыбная неделя в Москве или Фестиваль минтая во Владивостоке.

Еще один проект — по продвижению категорийного бренда «Дальневосточный минтай» представил президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. Рыбопромышленники намерены кардинально изменить имидж самой массовой промысловой рыбы страны, сфокусировав внимание на ее натуральности и пользе для здоровья. АДМ ставит амбициозную задачу — в ближайшие три года удвоить потребление минтая в России и довести его с нынешних 183 тыс. тонн до 300–350 тыс. тонн. Для этого ассоциация планирует не только создавать позитивный контент о минтае и доносить его до аудитории, но и выстраивать сотрудничество с партнерами в сфере ритейла, переработки, общественного питания, а также постоянно работать над улучшением продукта.

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