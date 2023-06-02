Росрыболовство рассказало о планах на средства от крабовых аукционов

В Федеральном агентстве по рыболовству рассчитывают, что доходы от новых крабовых торгов позволят значительно увеличить финансового обеспечение для госпрограммы развития рыбной отрасли. Уже сейчас сформированы дополнительные потребности на три года в 92 млрд рублей, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Тема инвестиционных квот и крабовых аукционов ожидаемо не осталась без внимания на расширенном заседании коллегии Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Среди ожидаемых результатов второго этапа программы руководитель федерального агентства Илья Шестаков назвал обновление до 80% флота на Дальневосточном бассейне и развитие портовой инфраструктуры, «что остро необходимо сейчас рыбохозяйственному комплексу».

При этом глава ведомства отметил, что нормативно-правовая база скорректирована с учетом вопросов первого этапа. И это должно, с одной стороны, повысить эффект от предоставления инвестквот, а с другой — сделать порядок их выделения и контроля реализации программы более удобным для пользователей.

Формирование подзаконной базы и проведение процедур по второму этапу инвестквот и крабовых торгов руководитель Росрыболовства назвал среди важных задач 2023 г. В федеральном агентстве надеются, что доходы от аукционов позволят существенно увеличить финансирование государственной программы развития рыбного хозяйства, сообщил он. «Уже сейчас мы подготовили дополнительные потребности на ближайшие три года в размере 92 млрд рублей», — рассказал Илья Шестаков.

Речь, по его словам, идет о финансировании строительства научно-исследовательских судов, спасательного флота, реконструкции морских рыбных портов и рыбоводных заводов, улучшении материально-технической базы рыбоохраны, цифровизации, материальном обеспечении науки и образования.

В строительстве флота на первом этапе есть достаточно серьезные сложности, признал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. «Проблемы у нас накопились, и в 2022 году к ним прибавились действия еще и недружественных стран», — посетовал глава министерства.

Для решения вопросов, рассказал он, в начале нынешнего года был создан межведомственный штаб «Инцидент», в рамках которого, по словам министра, детально разбиралась ситуация в разрезе каждого судна, каждой верфи и каждого инвестора.

«В ближайшее время представим председателю правительства подробный доклад и предложения по решению ситуации», — пообещал Дмитрий Патрушев.

Он также заявил, что заказы на постройку флота в рамках второго этапа должны размещаться на верфях с необходимой экономической устойчивостью, квалификацией и мощностями. «В этой связи прошу Росрыболовство соответствующим образом организовать работу в своей части», — обратился к ведомству министр.

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