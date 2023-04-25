Росрыболовство продвигает цифровые сертификаты для поставок в Корею

На 32-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству стороны рассматривают возможность электронной сертификации для морепродуктов из РФ. Росрыболовство предлагает запустить механизм со следующего года.

Сессия проходит с 24 по 27 апреля в режиме видеоконференции. Российскую делегацию возглавляет руководитель Росрыболовства, представитель РФ в комиссии Илья Шестаков, корейскую — заместитель министра по рыболовной политике — директор департамента рыбохозяйственной политики Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея Цой Ён Сок.

В начале встречи Илья Шестаков поблагодарил корейскую сторону за помощь при спасении российского судна «Калтан», в первую очередь жизней рыбаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, делегации обменяются мнениями по вопросам сотрудничества в области рыбного хозяйства, подведут итоги работы в 2022 г., проведут консультации по сохранению запасов минтая в открытой части Охотского моря. Также планируется обсудить взаимодействие в развитии совместных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке РФ, рассмотреть результаты научно-технического сотрудничества в 2022 г. и планы на 2023 г.

Еще одной темой станет ход реализации Соглашения между Россией и Республикой Корея о сотрудничестве в области предупреждения ННН-промысла живых морских ресурсов, подписанного в декабре 2009 г. Стороны рассмотрят вопросы применения электронных сертификатов законности вылова.

«Есть значительный потенциал для расширения нашего сотрудничества, например, в части цифровизации рыбной отрасли. В России проведена большая работа по выдаче разрешений на добычу водных биоресурсов, сертификатов происхождения уловов и рыбной продукции в электронном виде, а также введению электронного рыболовного журнала. В связи с этим есть возможность использования технического потенциала новых цифровых инструментов», — сказал Илья Шестаков.

«Росрыболовство предлагает корейским коллегам ввести электронную сертификацию с 1 января 2024 года в два этапа (первый — в отношении креветок, второй — крабов), предварительно протестировать систему», — отметили в пресс-службе.

Напомним, вопрос электронной сертификации российских уловов для экспорта в Корею поднимался еще на прошлой сессии. В марте этого года Минсельхоз РФ подготовил новый проект приказа по сертификату подтверждения законного происхождения живых, охлажденных, замороженных крабов, креветок и продукции из них для поставок в Республику Корея. Предусматривается оформление документа как в бумажном виде, так и в электронной форме.

Руководитель Росрыболовства пригласил главу корейской делегации посетить VI Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2022) в Санкт-Петербурге и выступить спикером на пленарной сессии. В этом году мероприятие пройдет 18-20 октября.

Стороны согласуют место и время проведения 33-й сессии комиссии. По итогам встречи будет подписан протокол.

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