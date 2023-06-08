На иваси и скумбрию возлагают надежды

Государство по-прежнему считает перспективными промысел сардины-иваси и скумбрии и эти надежды уже оправдываются, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Ситуация с экономикой работы на этих объектах непростая и рассмотреть возможность господдержки можно, отследив динамику 2023 г., полагает руководитель ведомства.

«Конечно, мы на этот промысел возлагали надежды и до сих пор продолжаем возлагать», — сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе брифинга, отвечая на вопрос Fishnews о важности работы российских рыбаков на сардине-иваси и скумбрии.

Руководитель ведомства напомнил, что за успешное восстановление технологии промысла сардины-иваси кошельковым неводом специалист компании «Южморрыбфлот» Сергей Антонов получил звание Героя Труда РФ. «Это говорит о том, что в целом государство [не только] возлагает надежды, но и отмечает тех рыбаков, которые действительно вот с таким энтузиазмом берутся за новое дело», — обратил внимание Илья Шестаков.

В ведомстве признают, что с экономической составляющей промыслов дело обстоит непросто — об этом говорят рыбаки. Пока выделять дополнительные средства господдержки не планируется, но можно будет рассмотреть такую возможность, оценив динамику за несколько лет, заявил руководитель Росрыболовства.

При этом он отметил, что для предприятий обеспечивается промысловая разведка: это позволяет наводить суда на скопления рыбы.

В 2022 г. рыбаки добыли 281,3 тыс. тонн иваси и скумбрии, нарастив уловы на 7,2 тыс. тонн. Однако прирост обеспечила иваси, вылов которой превысил 270 тыс. тонн (+15% к уровню предыдущего года). Представители бизнеса в прошлом году ставили вопрос о господдержке промысла пелагических объектов.

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