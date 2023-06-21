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Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Максим Козлов: «Крабовый» список — путь в суды

Одни виды краба, доли квот на промысел которых продавались в 2017 г., исключили из списка для ближайших аукционов, а другие почему-то оставили. Это побудит пользователей обращаться в суд, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Правительство выпустило распоряжение о комплектации лотов для новых крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Однако логика формирования списка непонятна, прокомментировал на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Так, некоторые виды крабов, которые распределялись на аукционах (тогда еще привычных, без инвестиционных обязательств) в 2017 г., не вошли в новое распоряжение, которое будет использоваться для ближайших торгов.

В то же время колючий краб Южно-Курильской зоны, право на добычу которого предоставлялось по итогам тех же торгов 2017 г., почему-то в перечень включен, обратил внимание руководитель АРСО.

«Мы считаем, что это неправильно: лишать предприятия объемов, которые совсем недавно были приобретены на торгах, и выставлять их на новый аукцион», — заявил Fishnews Максим Козлов. Такие решения приведут к судебным разбирательствам, уверен он. Причем по ряду промысловых объектов перераспределение отложили на более поздний срок — неясно, почему такое разделение.

В объединении не поддерживают и выставление на торги долей квот колючего краба Восточно-Сахалинской подзоны — ловом этого объекта занимаются небольшие предприятия, говорят в ассоциации.

Президент АРСО напомнил, что ассоциация уже поднимала вопрос о формировании списка крабов для новых аукционов. В том числе на площадке Совета Федерации. Сенаторы обратили внимание Минсельхоза и Росрыболовства, что нужно разобраться с обоснованностью такого решения.

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