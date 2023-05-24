Колючего краба Восточного Сахалина просят вывести из-под аукционов

На совещании по вопросам регулирования рыбной отрасли, проводившемся в Совете Федерации, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов обратил внимание сенаторов на проблематику работы новых норм по защите малого и среднего бизнеса.

Когда принимались решения о втором этапе инвестиционных квот и аукционов, много говорилось о важности защиты интересов небольших предприятий, в том числе на отдаленных территориях. В итоге в законе были предусмотрены специальные нормы о сохранении ресурсного обеспечения за субъектами малого и среднего предпринимательства. По крабам 2% разрешенных к вылову объемов оставили под квоты добычи в морских водах (то есть квоты, которые распределялись по «историческому» принципу).

«Однако это совсем небольшие объемы и все-таки здесь остается много неясностей: насколько предусмотренные механизмы смогут защитить малый и средний бизнес на практике. Недавно об этом как раз заявляли наши коллеги из Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края», — отметил в беседе с корреспондентом Fishnews Максим Козлов.

В связи с этим объединение выступает за исключение колючего краба Восточно-Сахалинской подзоны из списка объектов для аукциона. В Сахалинской области это позволит защитить ресурсное обеспечение для четырех компаний — представителей МСП, рассказал президент АРСО.

Колючий краб Восточно-Сахалинской подзоны, которого, по информации объединения, как раз готовятся выставлять на аукционы, — это объект, добываемый малым и средним бизнесом, подчеркнул Максим Козлов на совещании в Совете Федерации. Он попросил сенаторов поднять вопросы защиты пользователей.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева, проводившая совещание, пообещала поддержку предприятиям. «Мы в свое постановление [этот вопрос] включим. Регулятор, я думаю, нас слышит», — заявила парламентарий.

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