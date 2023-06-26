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Реализацию дорожной карты по оздоровлению Дона обсудили на совещании профильной рабочей группы. Фото пресс-службы правительства Ростовской области

Донскую рыбу простимулируют рублем

На реконструкцию Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также научного центра аквакультуры «Взморье» до 2029 г. предполагается выделить более 1 млрд рублей. Мероприятия предусмотрены в дорожной карте по оздоровлению Дона.

Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей группы по мониторингу реализации плана мероприятий (дорожной карты) по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон под председательством первого зампреда Совета Федерации Андрея Яцкина. Встреча проходила на площадке строительства Багаевского гидроузла, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ростовской области.

Напомним, что Багаевский гидроузел строят для решения проблемы маловодности Дона и сохранения навигации на реке. В состав гидроузла входят рыбоходно–нерестовый канал и рыбопропускной шлюз.

Участникам заседания рассказали, что на рыбоходно-нерестовом канале закончена разработка грунта, выполняются работы по укладке геотекстиля, креплению дна и откосов канала щебнем. Ведется устройство устьевых регуляторов нерестилищ. Продолжаются работы на головном регуляторе рыбоходно-нерестового канала.

Первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров сообщил, что в дорожную карту включены мероприятия по восстановлению рыбоводных предприятий.

«На реконструкцию Донского осетрового и Аксайско-Донского рыбоводных заводов, а также научного центра аквакультуры «Взморье» за счет средств федерального бюджета с 2023 по 2029 годы должно быть выделено более 1 млрд рублей», — рассказал Виктор Гончаров.

Он также обратил внимание, что одна из функций строящегося Багаевского гидроузла — обеспечение пропуска и нереста рыб. По словам представителя областных властей, рыбопропускной шлюз и рыбоходно-нерестовый канал повысят производительность в 2,5-3 раза по сравнению с современными показателями.

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Fishnews

  • Реализацию дорожной карты по оздоровлению Дона обсудили на совещании профильной рабочей группы. Фото пресс-службы правительства Ростовской области
  • 2 Заседание проходило на строительной площадке Багаевского гидроузла. Фото пресс-службы правительства Ростовской области
  • Багаевский гидроузел предусматривает сооружения для пропуска рыбы на нерест. Фото пресс-службы правительства Ростовской области
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