Американский парламент опубликовал новый законопроект о запрете российской рыбы

На сайте Конгресса США размещен текст законопроекта о запрете ввоза рыбопродукции российского происхождения. Под эмбарго предполагается подвести в том числе продукцию из российского сырья, переработанную в других странах.

Напомним, что один из соавторов документа, сенатор от Аляски республиканец Дэн Салливан (Dan Sullivan), заявлял, что новый запрет будет строже, чем эмбарго, введенное администрацией Джо Байдена весной прошлого года.

Авторы предлагают называть документ «Законом о взаимности в отношении рыбопродукции между Соединенными Штатами и Российской Федерацией от 2023 г.». Они указывают, что в ответ на санкции в 2014 г. Россия ввела запрет на импорт продуктов питания из ряда стран Запада, сообщает корреспондент Fishnews.

До эмбарго РФ была важным рынком для американской рыбы, обратили внимание законодатели. При этом отмечено, что российские рыбаки нарастили поставки своей продукции на американский рынок к 2020 г. на 173% по сравнению с 2013 г.

Авторы документа подчеркивают, что прошлогоднее эмбарго касалось только прямых поставок российской рыбы в США и не запрещало ввоз продукции российского происхождения, которая была существенно переработана в другой стране. Соответственно, новая законодательная инициатива призвана заполнить эту лакуну.

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