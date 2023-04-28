Развилки предельного объема: эксперты обсудили новую норму о квотах

Принятые в декабре изменения закона о рыболовстве предусматривают установление для игроков рынка требований по максимальному объему квот. Насколько целесообразно вводить ограничения, обсудили участники экспертного совета при ФАС.

Норма о максимальном объеме квот на одного участника рынка была внесена в закон о рыболовстве вместе с положениями о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов — в декабре.

Антимонопольная служба еще на этапе разработки законопроекта обратила внимание, что идет масштабное распределение квот на промысел, но правовая база не предусматривает ограничения объема, который может выделяться одному лицу либо участнику из группы лиц, рассказал начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев. Антимонопольное ведомство предложило ввести такой лимит — эту идею поддержала ФСБ. По итогам обсуждений был принят вариант, предполагающий вариативность: право устанавливать максимальный объем закрепили за правительством.

По новому закону, оно может при определении требований к претендентам на заключение квотных договоров (в том числе по инвестквотам и аукционным крабовым квотам) устанавливать максимальный совокупный объем общего допустимого улова, который может быть распределен лицу или лицам, входящим с ним в одну группу, заключившим договоры. При этом речь идет «об определенных видах водных биоресурсов».

Правительство поручило ФАС совместно с Минсельхозом подготовить доклад о внедрении механизма максимального совокупного объема.

По мнению антимонопольной службы, в случае, если ограничения не устанавливать, может пострадать конкуренция. В то же время, сообщает корреспондент Fishnews, представители ФАС на заседании не высказывались жестко за введение «квотных лимитов» и пригласили бизнес-сообщество озвучить свое мнение.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац отметил, что поручено организовать мониторинг за состоянием конкуренции в области добычи водных биоресурсов. Для того чтобы выйти на какие-то реальные предложения, нужно определиться с критериями и подходами для оценки, считает он. Представитель министерства заверил, что ведомство готово совместно с ФАС и ФСБ обсуждать риски как установления объема, так и неустановления.

На заседании шла речь прежде всего о крабе — в отношении этого ресурса готовится новое большое перераспределение квот на аукционах. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота установление максимального совокупного объема по крабам назвали нецелесообразным. При распределении квот на вылов этого вида водных биоресурсов прослеживается пакетный принцип: пользователи получали права на промысел разных видов краба в разных районах. На Дальневосточном бассейне концентрация, по словам президента АСРФ Алексея Осинцева, невелика: только у трех групп лиц объем превышает 10%, у одной — чуть больше 15%. То есть возникает вопрос, в чем риски монополизации и зачем сейчас вводить ограничения.

По Северному бассейну объем долей у одной группы около 60%, но и здесь плюсы для государства в том, чтобы вводить ограничения, непонятны, заявил руководитель АСРФ.

Введение ограничений может ограничить участие в аукционах крупных инвесторов, которые будут предлагать более высокую цену и системно вкладываться в развитие, полагает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Вектор государства на ограничение монополии в пользовании природными ресурсами, конечно, вызывает уважение, но вопрос не такой простой, как кажется, отметил председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. «Этот вопрос требует тщательной экспертной проработки», — подчеркнул он.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил об особенностях глубоководных промыслов. Есть предприятия, за которыми закреплены достаточно большие объемы в процентах (хотя в натуральном выражении они и невелики), но это рыбаки, которые годами специализируются на промысле глубоководных объектов, настроили под это свои мощности. Если ввести ограничения, глубоководные промыслы можно просто похоронить, предостерег руководитель АРПП.

Сам процент предельного объема квот в ФАС пока не обсуждали; но по антимонопольному законодательству доминирующим субъектом считается лицо с долей рынка более 50%, в зависимости от отрасли показатель может меняться, сообщили в ведомстве.

По итогам заседания членам экспертного совета рекомендовано представить свои предложения, необходимо ли вводить механизм максимального объема, с аргументацией и цифрами. Информация будет проанализирована и передана в Минсельхоз — для совместного выполнения поручения правительства, сообщил замглавы ФАС, председатель совета Геннадий Магазинов.

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