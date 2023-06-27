Отраслевое сообщество не увидело в аукционах стимул для конкуренции

Федеральная антимонопольная служба заявила об эффективности предоставления прав на вылов через аукционы. Однако такие выводы вызывают много вопросов, в том числе с точки зрения развития конкуренции, считают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Доклад о состоянии конкуренции в РФ за 2022 г. руководители отраслевых ассоциаций прокомментировали на конференции Fishnews Online. Напомним, что в документе ФАС назвала основной проблемой в рыбной отрасли «исторический» принцип распределения квот и заявила об эффективности аукционов по предоставлению прав на вылов. В пример антимонопольная служба привела в том числе торги по крабовым квотам.

В Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока уверенности в позитивном влиянии аукционов не разделяют. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обратили внимание на снижение экономических показателей в отрасли. Если смотреть по краю, то растет объем просроченной кредиторской задолженности, доля прибыльных предприятий — всего 55,6%, тогда как в 2018 г. этот показатель был 70%, рассказал первый вице-президент АРПП Александр Васьков.

В объединении считают, что, декларируя повышение конкуренции в сфере доступа к водным биоресурсам через аукционы, ФАС создает предпосылки для снижения конкуренции на уровне рынков продукции. Причем те же крабовые аукционы не показывают привлечения новых игроков.

Пока что изменения в сфере распределения квот на вылов ведут не к расширению конкуренции, а к монополизации: из отрасли вымывается малый и средний бизнес, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил потери региональных бюджетов при перераспределении квот.

В отраслевых объединениях подчеркнули, что стараются донести свою позицию до госорганов.

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