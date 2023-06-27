Хабаровская ассоциация: с крабовыми квотами ясности не прибавилось

Механизмы расчета объемов для освоения, которые получит малый и средний бизнес после введения нового вида аукционных крабовых квот, до сих пор непонятны, отмечают в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Правительство выпускает подзаконные акты для второго этапа крабовых аукционов. Уже есть список видов крабов и районов промысла для организации торгов, конкретная комплектация лотов. Был представлен и проект изменений постановления от 23 августа 2018 г. № 987.

Но все это так и не внесло ясности по механизму расчета крабовых квот для предприятий малого и среднего бизнеса, заявил Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Этот вопрос актуален не только для субъектов малого и среднего бизнеса, но и для потенциальных участников торгов. Ведь от того, как будут производиться расчеты для МСП, зависят объемы, которые получат победители аукционных процедур, обратили внимание в объединении.

Отсутствие ясности не позволяет предприятиям просчитать дальнейшую деятельность, оценить возможности и риски, в том числе для участия в торгах, подчеркнули в ассоциации.

Ранее АПРОХК также направила в профильный комитет Совета Федерации и Минсельхоз России вопросы по поводу того, насколько предусмотренное положение о квотах способно на практике защитить интересы МСП при перераспределении.

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