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Сенатор Людмила ТАЛАБАЕВА рассказала об итогах совещания по совершенствованию законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Фото пресс-службы СФ

Сенаторы предложили проработать идею «региональных квот»

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует регионам проработать вопросы регулирования рыболовства, в том числе введения «региональных квот».

На расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатор Людмила Талабаева рассказала об итогах совещания по совершенствованию законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов.

На встрече, которую проводила в мае парламентарий, рассматривались инициативы, поступавшие от регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Это идея «инвестиционного нормирования», которую власти Камчатки предлагали изучить, когда принимался закон о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов; возможности «региональных квот», за которые высказывалась Магаданская область, и поднятый этим же регионов вопрос о границах рыболовных участков.

В совещании участвовали представители прибрежных регионов. «Мы очень долго на эту тему разговаривали. Здесь возникает несколько вопросов новых совершенно», — отметила на заседании комитета Людмила Талабаева. В связи с этим, проинформировала коллег сенатор, Министерству сельского хозяйства и Росрыболовству предложено совместно с Магаданской областью проработать предложения региона.

Участвовавший в заседании замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов сообщил, что займется проблематикой.

Члены комитета поддержали решение о реализации рекомендаций совещания. В частности, органам исполнительной власти прибрежных регионов рекомендовано представить в Минсельхоз России и Федеральное агентство по рыболовству информацию и предложения по «инвестиционному нормированию» и «региональным квотам». В том числе регионам предлагается поделиться видением, какие объекты промысла необходимы для реализации этих инициатив и каковы будут ее социально-экономические последствия.

Федеральному Министерству сельского хозяйства и Росрыболовству рекомендовано проработать эту информацию и предложения и представить свою позицию.

Федеральным регуляторам предложено ускорить внесение в правительство изменений в правила определения границ рыболовных участков.

В решение также вошли рекомендации по программам доступности рыбной продукции для россиян, крабовым квотам и техническому регулированию.

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