На вопросы о промысловом сборе ответили в Приморье

Актуальную для отрасли тему — изменения по сбору за пользование водными биоресурсами — рассмотрели на заседании Общественного совета при управлении ФНС по Приморскому краю.

Вынести на заседание вопросы по сбору за пользование предложил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов: он входит в состав общественного совета.

Во встрече участвовали руководитель управления налоговой службы Елена Астайкина, представители Приморского теруправления Росрыболовства, рыбопромышленных предприятий. К обсуждению законодательных нововведений присоединилась и сенатор Людмила Талабаева, сообщает корреспондент Fishnews.

Закон об изменении Налогового кодекса был принят практически в конце прошлого года. Были пересмотрены ставки сбора за пользование водными биоресурсами. Но если до этого показатели для расчета сохранялись много лет, то теперь будут меняться регулярно. С 2025 г. ставки будут корректироваться на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год. То есть вносить поправки в Налоговый кодекс уже не потребуется.

Уточнили законодатели терминологию, связанную с аквакультурой. Для рыболовства в целях аквакультуры и научно-исследовательских и контрольных целях ставка сбора нулевая.

Число пользователей с льготной 15% ставкой сократилось. Теперь такая ставка предусмотрена для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, рыболовецких колхозов (артелей). Из списка исключили индивидуальных предпринимателей.

Критерии для признания организаций градо- и поселкообразующими практически не изменились. Но есть и принципиальное отличие от предыдущей редакции закона: организация должна быть зарегистрирована до 1 января 2022 г. Если регистрация состоялась позже, то предприятие градо- и поселкообразующим признано не будет, пусть даже оно отвечает всем остальным условиям, предупредила начальник отдела налогообложения юридических лиц Лидия Моисеева.

По рыболовецким колхозам появилось уточнение о том, что они должны самостоятельно осуществлять рыболовство и реализовывать уловы и продукцию.

Одна из самых интересных тем — это новые вычеты по сбору за пользование. Получить вычет можно по одному из трех оснований: работа в режиме прибрежного рыболовства, производство продукции из утвержденного правительством перечня и использование нового флота. Суда должны быть построены в России после 1 января 2020 г., и с даты окончания постройки должно пройти не более пяти лет. При этом такой вычет не распространяется на суда, построенные с использованием доли квоты добычи, предоставленной в инвестиционных целях, подчеркнула представитель налоговой.

Чтобы получить льготу, плательщик должен при подаче документов для получения разрешения на вылов на очередной год предоставить уведомление о подтверждении обоснованности применения вычета. Такое уведомление можно использовать однократно в течение двух лет. Подтверждать правомерность применения вычета будут органы Росрыболовства.

«Отказ по подтверждению вычета приходит налогоплательщику не сразу — вам дается десять дней, для того чтобы вы уточнили какие-то моменты, которые связаны с предоставлением вычета», — обратила внимание Лидия Моисеева.

Изменился порядок уплаты сбора, и здесь самое значимое — рост с 10% до 15% размера разового взноса. Оставшаяся часть уплачивается равными долями в течение всего срока действия разрешения на добычу помесячно не позже 28-го числа месяца, следующего за месяцем выдачи разрешения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, представители предприятий активно задавали на заседании вопросы. Так, пользователей волнует: когда появится перечень видов продукции для предоставления вычета в связи с переработкой. Людмила Талабаева заявила, что она готова связаться по этому вопросу с Росрыболовством и Министерством сельского хозяйства. Выход подзаконной базы для реализации изменений Налогового кодекса — это очень важно, подчеркнула сенатор.

На заседании представители налоговой ответили на вопрос о специфике уплаты сбора градо- и поселкообразующими предприятиями — на Дальнем Востоке действует ряд таких организаций.

Пользователи также уточнили информацию о регулярных взносах: как отсчитывать срок их уплаты — с даты выдачи разрешения или с даты начала его действия? Речь идет о следующем месяце с даты выдачи разрешения, уточнили в налоговой службе.

Интересует рыбаков: на каком основании требуется уплата разового взноса при внесении изменений в разрешения на вылов. На этот вопрос должен быть однозначный, обоснованный ответ, прокомментировал сенатор. За дополнительными разъяснениями решено обратиться в Росрыболовство, как орган, который выдает разрешения на промысел.

Предприятия спрашивали о критериях, которым должен соответствовать имущественный комплекс для получения вычета в связи с переработкой, о сроках уплаты регулярных взносов. Были подняты темы, связанные с инвестиционными квотами.

Обсуждение получилось очень интересным, опыт проведения таких семинаров можно распространить и на другие регионы, прокомментировал результаты встречи президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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