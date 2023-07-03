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В отраслевом ведомстве Камчатки с осторожностью подходят к идее «региональных квот»

Власти Камчатки считают неэффективным дополнительное изъятие квот

В отраслевом ведомстве Камчатки с осторожностью подходят к идее «региональных квот». Хотя маломасштабное рыболовство — это, безусловно, важная составляющая отрасли, отмечают в краевой администрации.

О взгляде властей Камчатки на «региональные квоты» рассказал заместитель министра рыбного хозяйства региона Сергей Названов во время прямого эфира 30 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас на федеральном уровне обсуждается инициатива Магаданской области о выделении дополнительных квот, напомнил представитель краевого ведомства, отвечая на вопрос о перспективах маломасштабного рыболовства.

В регионе считают, что надо аккуратно подходить к решениям, способным повлиять на ресурсное обеспечение уже имеющихся пользователей. По мнению Камчатского края, сейчас, на этапе рассмотрения проектов подзаконных актов по второму этапу квот под инвестиции, изъятие дополнительных квот у действующих предприятий неэффективно, рассказал замминистра.

Маломасштабное рыболовство интересно, и нужно думать, как к нему подходить. Однако сейчас по этому вопросу общего видения нет, обратил внимание Сергей Названов.

Напомним, что власти Магаданской области предложили часть разрешенных к вылову объемов отводить для распределения на уровне субъектов Федерации. «Региональные квоты», как заявили в областной администрации, должны обеспечить работу небольших предприятий прибрежных территорий и снабжение рыбой местных жителей.

В мае регионы высказались по теме «региональных квот» на совещании в Совете Федерации: прозвучали разные оценки. Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по итогам рекомендовал Минсельхозу и Росрыболовству проработать информацию субъектов Федерации по «региональным квотам» и представить свою позицию.

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НазадМетки: камчаткамагаданская областьросрыболовство
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