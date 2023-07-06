«Норебо» наращивает поставки внутри страны и присматривается к новым рынкам

Группа «Норебо» за прошлый год поставила на внутренний рынок в оптовом и розничном звене около 130 тыс. тонн рыбной продукции. Ассортимент также по-прежнему востребован в Европе и Азии, планируется охватить рынки Латинской Америки, отметили в холдинге.

О результатах и перспективных проектах в «Норебо» рассказали в преддверии Дня рыбака.

Флот предприятий, входящих в состав холдинга, работает в Тихом океане и Атлантике. На сегодня объем добычи минтая уже превысили 400 тыс. тонн. Выловлено порядка 90 тыс. тонн трески и пикши, окуня — 7,5 тыс. тонн, палтуса — почти 400 тонн.

На внутренний рынок поставляются не только востребованные у россиян виды рыбы, но и кальмар. Акцент делается в том числе на продукцию глубокой переработки. Только на Северном бассейне поставки филе трески и пикши на внутренний рынок выросли вдвое, сообщили Fishnews в «Норебо».

Продукция выпускается как на борту судов, так и на береговых заводах — в подмосковном Клину и в Мурманске. В Калининграде действует консервный завод.

В холдинге отметили, что продолжают реализацию проектов под инвестиционные квоты. Это 16 судов: на новом флоте планируется работать на Северном и Дальневосточном бассейнах.

В нынешнем году ожидается сдача трех судов с российских верфей. На новом флоте будут обеспечиваться безотходное производство продукции и использоваться энергоэффективные технологии.

В качестве важнейшего направления в холдинге выделяют проекты в сфере логистики. На Камчатке уже работает терминал «Сероглазка» (перевалка до 300 тыс. тонн грузов в год). В селе Минькино, в Мурманской области строится терминал «Ударник» (планируемые объемы — 120 тыс. тонн в год). Развивается судоремонтный комплекс.

В море зовут молодежь

Для стабильной работы отрасли необходимо обеспечивать непрерывную подготовку кадров, подчеркнули в холдинге. «Норебо» определил в качестве одного из направлений популяризацию рыбацких профессий и обеспечение кадрового резерва для своего флота и предприятий. Организован единый образовательный комплекс. На базе мурманской гимназии работают морские классы, где ребята обучаются по двум направлениям – судовые специальности и естественно-технологическое направление. К предстоящему учебному году уже набран новый профильный поток. Учащиеся параллельно основной образовательной программе изучают устройство судна, историю флота, безопасность на воде, на практике знакомятся с оборудованием, маневрированием, основами технологических процессов рыбопереработки. В дальнейшем, при обучении в высших или средних отраслевых учреждениях, они получат возможность пройти практику на предприятиях холдинга и трудоустроиться.

«Преемственность в рыбацком деле — это очень важно. Мы хотим показать ребятам, насколько интересна и в то же время ответственна и сложна работа в море, помочь им в профессиональном становлении», — подчеркнули в «Норебо».

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