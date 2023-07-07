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Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области: Рыбная отрасль занимает в жизни региона особое место

Сахалинская область остается одним из ключевых рыбацких регионов страны. Губернатор Валерий Лимаренко в преддверии главного отраслевого праздникам рассказал о показателях и направлениях развития островной рыбной промышленности.

В 2022 г. предприятия региона добыли свыше 776 тыс. тонн водных биоресурсов, нарастив вылов по сравнению с предыдущим периодом более чем на 150 тыс. тонн.

Производство рыбной продукции также увеличилось и превысило 500 тыс. тонн.

«Рыбопромышленные компании региона в последние годы реализовали целый ряд инвестиционных проектов: это создание передовых береговых производств, лососевых рыбоводных заводов, модернизация флота. Инвестиции в основной капитал в прошлом году превысили 16,6 млрд рублей», — отметил глава региона.

Предприятия пробуют и новые направления: так, растет число проектов, реализуемых в сфере марикультуры. Марикультурные хозяйства бизнес создает в том числе на Курильских островах. И здесь руководство региона предлагает инвесторам обратить внимание на новые преференциальные режимы, запущенные на Курилах, сообщает корреспондент Fishnews.

Новые береговые перерабатывающие заводы планируется создать в регионе в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, сообщил Валерий Лимаренко.

Предприятия региона обеспечивают востребованной продукцией и международные рынки, и, конечно, жителей региона и страны в целом. «При этом мы искренне благодарны рыбакам за готовность участвовать в социальных программах», — подчеркнул губернатор.

В регионе продолжится работа по повышению доступности рыбы и морепродуктов. И здесь важная составляющая — организация любительской рыбалки. Сахалинская область добивается расширения мест, доступных для добычи лосося рыбакам-любителями.

«Успехи рыбной отрасли Сахалина и Курил складываются из результатов труда множества людей: промысловиков, работников перерабатывающих производств, рыбоводов, ученых, рыбоохраны, портовиков. От всей души поздравляем трудящихся отрасли и всех, кто любит рыбалку, с Днем рыбака. Успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия!» — обратился губернатор к профессионалам рыбного хозяйства.

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