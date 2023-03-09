Сахалинская область осваивает марикультуру

Традиционно Сахалинская область известна как регион с развитой сетью лососевых рыбоводных заводов. Однако в последние годы инвесторы активно пробуют свои силы и в марикультуре, рассказал министр по рыболовству Иван Радченко.

По итогам 2022 г. в морские акватории выпущено 63 млн экземпляров морского гребешка, свыше 551 тыс. экземпляров трепанга, приводят цифры в областном министерстве.

Инвесторов интересуют возможности выращивания морского ежа, гребешка и трепанга, сообщил Иван Радченко. В работе задействованы рыбоводные участки (РВУ) в заливе Анива, на западном побережье Сахалина и на Южных Курилах, сообщил Fishnews министр по рыболовству.

Основная часть участков для марикультуры в островном регионе сформирована за последние два года, добавил глава областного ведомства. Распределяются РВУ через электронные аукционы.

Сейчас открыт прием заявок на торги по распределению двух участков на Южных Курилах, напомнил Иван Радченко.

Напомним, что в сентябре на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев подписали соглашение о развитии марикультуры на Курилах. Помочь в этом должны в том числе преференциальные режимы хозяйственной деятельности, которые вводятся на Курильских островах.

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