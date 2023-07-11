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С принятием закона о рыболовных участках работа не закончится, обратили внимание руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online

Не только закон: рыбаков ждут перемены по участкам

То, как будут на практике реализованы изменения по участкам для промысла лососей и других анадромных рыб, определит подзаконная база, обратили внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Госдума 11 июля должна рассмотреть проект закона о торгах в рыбной отрасли, в том числе о распределении рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб. Этот документ определит в том числе дальнейшую работу предприятий, занимающихся освоением лосося, так что отрасль ожидают важные поправки.

Вопросы распределения участков для промысла - один из ключевых вопросов для Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. В состав объединения входят руководители ассоциаций четырех регионов, где ведется добыча лососей, - Камчатки, Сахалинской области, Хабаровского края и Приморья.

По имеющейся информации, законопроект может быть принят Госдумой сразу в двух чтениях. Документ предполагает возможность переоформления договоров на участки для добросовестных пользователей.

Но с принятием закона работа не закончится, обратили внимание руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online. Предстоит еще процесс выпуска подзаконной базы, и она будет определять многие ключевые моменты для реализации законодательных изменений. Так, предполагается, что пользователь РЛУ должен заключить с руководством субъекта Федерации соглашение о социально-экономическом развитии региона. Порядок заключения такого соглашения, его форма будут определяться правительством РФ, обратил внимание председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Не понятно, что все-таки с приведением границ рыболовных участков в соответствие с действующими правилами формирования РЛУ. Какие здесь будут требования к предприятиям? Предлагался проект постановления правительства, решающего ряд вопросов по границам участков, но этот документ пока так и не вышел, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Возникает вопрос, что за участие в социально-экономическом развитии региона будет закрепляться за пользователями участков и не пропадет ли экономическая целесообразность промысла, если речь идет о совсем небольших объемах вылова, высказал опасения президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Руководители ассоциаций подчеркнул, что тема рыболовных участков останется в центре внимания координационного совета.

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