Герман Зверев обрисовал ситуацию с экспортом рыбы и морепродуктов

Тенденции на основных экспортных рынках российской рыбопродукции охарактеризовал президент ВАРПЭ Герман Зверев в ходе третьей ежегодной конференции Agro Outlook Russia. Руководитель объединения также сделал прогноз по некоторым ключевым направлениям поставок.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев обратил внимание, что в отрасли существуют 12 основных товарных позиций, которые дают почти всю валютную выручку. Пять — в минтае, по две — в крабе, треске, лососе, одна — в сельди.

Минтай

Продажи российской минтаевой продукции в прошлом году составили 1,82 млрд долларов, привел цифру руководитель отраслевого объединения.

«Первая экспортная позиция — неразделанный минтай. Это очень ограниченный, но стабильный корейский рынок. Он дает примерно 7-8% совокупной выручки от экспорта минтая. Национальная культура потребления делает экспорт неразделанного минтая в Республику Корея достаточно устойчивым», — рассказал Герман Зверев.

Второе — это мороженый минтай б/г, отметил он. «Главный рынок для этой продукции — китайский. Пока он обеспечивает примерно 55%-60% от общего объема экспорта минтаевой продукции. Рынок достаточно сильно колеблется, но потенциал поставок этого ресурса стабильный. Правда, прошлогодняя — позапрошлогодняя искусственная «кома», в которую рыбопереработка Китая была введена, сделала экспорт туда сложнее. Но в это время работал корейский хаб, через который минтай поступал в КНР», — напомнил глава ВАРПЭ.

Третья категория, по его словам, — это филе минтая, ключевым рынком для которого является Европа, а потенциальным — Латинская Америка. «Эта категория достаточно хорошо себя показала в 2021 году, но со второй половины 2022 года и в первой половине текущего года мы видим существенное торможение. Это связано с тем, что ранее основной формой продаж были долгосрочные контракты, ныне — спотовые контракты. Все это привело к тому, что объем производства филе снизился с 70 тыс. тонн в прошлом году до 48 тыс. тонн в текущем», — обратил внимание президент ассоциации.

Четвертая категория — сурими. «В этом году рынок «стрельнул»: произвели в пять раз больше этой продукции, чем в прошлом году. По итогам года, я думаю, будет тысяч 50 тонн, пока за первое полугодие — 30 тыс. тонн. Это рынок с высоким потенциалом, но и с высоким риском», — подчеркнул Герман Зверев.

Пятой категорией является икра минтая, она приносит порядка 150-160 млн долларов. Докладчик констатировал, что пока это монорынок, где основной покупатель — Япония.

«Как видите, почти каждая категория имеет повышенный риск, поэтому самое главное для предприятий — выпуск всего ассортимента. Плохо на рынке филе — стали делать сурими, плохо на рынке филе и сурими — вернулись к производству мороженой рыбы б/г, с тем чтобы остаться на рынке филе второй заморозки», — подытожил Герман Зверев.

Краб

Второй очень важный рынок — это крабы. По объему он в прошлом году приблизился к минтаю, составив 1,62 млрд долларов. Здесь две основные категории — живой краб и мороженый.

«Сейчас рынок мороженого краба скорей мертв, чем жив. Здесь главным потребителем были США, сейчас этот рынок закрыт. Поэтому по рынку мороженого краба у предприятий серьезных продаж на экспорт нет. Что касается живого краба, то Поднебесная его активно потребляет, но экспортные цены снизились — работает экономическая логика. Поэтому в прогнозе такая выручка вряд ли будет достигнута», — считает президент ассоциации.

Треска

«Для трески главный рынок — Европа. На экспорт идут поставки мороженой трески и филе. Мы видим серьезный рост продаж — главным образом на европейский рынок. Причина простая: выловы трески в европейских странах пошли вниз, а выловы российские — вверх. В текущем году Россия становится главным добытчиком трески в мире. Поэтому у нас неплохие перспективы по экспорту трески в Европу и Латинскую Америку», — спрогнозировал Герман Зверев.

Лосось

По словам докладчика, на экспорт в основном идут две товарные категории: мороженый лосось и икра, сообщает корреспондент Fishnews.

«Здесь у нас сложная ситуация, поскольку для нас во многом закрывается японский рынок, который с радостью захватывают американцы. Например, в текущем году японцы практически прекратили закупки российской нерки, зато американцы увеличили экспорт нерки в 16 раз. По лососевой икре у нас также был серьезный рынок — Япония, сейчас он для нас становится проблемным», — подчеркнул президент ВАРПЭ.

Сельдь

«Для сельди ключевым рынком может являться Африка, в частности Нигерия, Египет. Эти страны активно потребляют сельдь», — сказал Герман Зверев.

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