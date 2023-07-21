Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

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За годы своей работы выставка Seafood Expo Russia стала центральной площадкой рыбохозяйственной отрасли

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Популяризация потребления рыбной продукции много лет оставалась одной из центральных тем Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. В этом году концепция продвижения будет включать комплекс новых взаимосвязанных мер как частного, так и федерального уровня.

Шестой Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии морепродуктов и технологий состоятся 27–29 сентября в Северной столице на площадке КВЦ «Экспофорум» в павильонах G и F. Основные мероприятия деловой программы будут проходить в конференц-залах павильонов D и E.

За годы своей работы выставка Seafood Expo Russia стала центральной площадкой рыбохозяйственной отрасли, на которой воспроизводится полная товаропроводящая цепь от вылова до прилавка, впервые представляются новые бренды и новые линейки продукции.

«В данный момент мы с коллегами из Минпромторга, Роскачества и правительства Москвы работаем над рядом совместных инициатив, нацеленных на повышение доступности и качества рыбной продукции, а также увеличение ее потребления. Выставка и конференция в Санкт-Петербурге станут важнейшими узлами в организации этой работы и в функционировании всей системы продвижения рыбной продукции», — подчеркнул Иван Фетисов, генеральный директор компании Expo Solutions Group — постоянного оператора Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia и соорганизатора международной конференции Coldchain Eurasia.

Прежде чем продать рыбу, нужно довезти ее до прилавка. Как рассказали Fishnews в пресс-службе ESG, запускается новая серия ежегодных мероприятий, посвященных тонкостям перевозки любых продуктов питания с сохранением их качества от места производства до стола потребителя, — международная конференция Coldchain Eurasia, которая поможет создать логистическую инфраструктуру для торговли рыбной продукцией российского происхождения. Конференция будет проходить одновременно с Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий 28 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум».

Участниками мероприятия станут грузоотправители продуктов питания, транспортные и логистические компании, производители холодильного оборудования, операторы складских и распределительных центров, торговые сети, IT-компании, финансовые и страховые организации, профессиональные ассоциации и объединения.

Важную роль в обеспечении рынка рыбной продукцией играет аквакультура. Одним из основных вопросов соответствующего раздела станет обеспечение рыбоводных хозяйств высококачественными кормами.

В этом году форум и выставка получат новый статус, принимая на своей площадке центральные мероприятия по аквакультуре в России и на пространстве всего Евразийского экономического союза. Конференция «Развитие аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Вызовы и решения» пройдет 28 сентября. Ее участники обсудят обеспечение рыбоводных хозяйств рыбопосадочным материалом ценных (лососевых) видов рыб и качественным рыбным кормом, повышение выживаемости и ветеринарной безопасности ремонтно-маточных стад, применение проектных наработок и успешного опыта ЕАЭС, техническое оснащение производства, субсидии и иные меры господдержки, а также ряд других вопросов.

В рамках конференции будут организованы круглый стол «Современное рыбоводное хозяйство: посадочный материал, оборудование, технологии» и питч-сессия «Многообразие кормов: как в количестве найти качество». Участники этого мероприятия смогут кратко рассказать об инновационных технологиях и новых продуктах, способных придать дополнительный импульс развитию сектора аквакультуры в России и странах ЕАЭС.

Медиахолдинг «Фишньюс» — генеральный отраслевой информационный партнер VI Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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