АДМ прогнозирует рост поставок российского минтая на внутренний рынок

По данным Ассоциации добытчиков минтая, по итогам года объем поставок продукции из минтая отечественного производства на внутренний рынок может достичь 240 тыс. тонн – это на 30% выше уровня прошлого года.

«За шесть месяцев 2023 года отгрузки минтаевой продукции отечественного производства в порты Дальнего Востока превысили 338 тыс. тонн, из них 152 тыс. тонн мороженой рыбы, 10,9 тыс. тонн филе, 11,6 тыс. тонн сурими, 4,4 тыс. тонн муки, 4,2 тыс. тонн икры, 0,9 тыс. тонн фарша, 1,8 тыс. тонн молок и печени минтая. Еще 152,5 тыс. тонн – это сырец, направленный на дальнейшую переработку на береговые заводы», - рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По оценкам объединения, в первом полугодии для внутреннего потребления отгружено около 140 тыс. тонн различной продукции из минтая. Доля импорта по-прежнему минимальна: в первом полугодии в России ввезено около 80 тонн филе минтая стоимостью 292 тыс. долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Несмотря на традиционное снижение интенсивности отгрузок во втором полугодии, текущая динамика позволяет прогнозировать рост поставок на внутренний рынок по итогам года на 20-30% по сравнению с 2022 годом (183 тыс. тонн), до значений в 220-240 тыс. тонн. Еще несколько лет назад этот показатель был на уровне 100 тыс. тонн», - отметил Алексей Буглак, подчеркнув, что в ближайшие годы позитивная динамика сохранится.

В этом году АДМ запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на внутреннем рынке. Благодаря ей, в ближайшие три года ассоциация планирует вывести потребление минтая в России на уровень 300–350 тыс. тонн.

На первом этапе программы акцент будет сделан на формирование качественного информационного контента о минтае, включая масштабную кампанию в соцсетях, создание специального портала, современных рецептов и кулинарных видеороликов. К работе будут привлечены блогеры и лидеры мнений. В 2024 г. будет запущена серия совместных проектов с ритейлом, переработчиками, предприятиями сферы общественного питания и другими участниками рынка.

Глава АДМ напомнил, что минтай — один из основных видов рыбы в потребительской корзине россиянина. По всем социологическим опросам он стабильно входит в пятерку наиболее популярных видов рыбы среди отечественных потребителей.

К 24 июля 2023 г. российский вылов минтая приблизился к 1,4 млн тонн, что на 8% больше показателя за тот же период прошлого года. В первом полугодии российские рыбопромышленные предприятия произвели 441 тыс. тонн мороженого минтая (+15% к уровню 2022 г.), 62,3 тыс. тонн филе минтая (-25% ), 11,6 тыс. тонн фарша минтая (-39%), 48,4 тыс. тонн муки из минтая (+10%), 33,5 тыс. тонн икры минтая (+10%). Минтаевого сурими произведено 29,2 тыс. тонн сурими, что в четыре раза выше уровня 2022 г.

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