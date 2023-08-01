Новости
Филе минтая

АДМ прогнозирует рост поставок российского минтая на внутренний рынок

По данным Ассоциации добытчиков минтая, по итогам года объем поставок продукции из минтая отечественного производства на внутренний рынок может достичь 240 тыс. тонн – это на 30% выше уровня прошлого года.

«За шесть месяцев 2023 года отгрузки минтаевой продукции отечественного производства в порты Дальнего Востока превысили 338 тыс. тонн, из них 152 тыс. тонн мороженой рыбы, 10,9 тыс. тонн филе, 11,6 тыс. тонн сурими, 4,4 тыс. тонн муки, 4,2 тыс. тонн икры, 0,9 тыс. тонн фарша, 1,8 тыс. тонн молок и печени минтая. Еще 152,5 тыс. тонн – это сырец, направленный на дальнейшую переработку на береговые заводы», - рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По оценкам объединения, в первом полугодии для внутреннего потребления отгружено около 140 тыс. тонн различной продукции из минтая. Доля импорта по-прежнему минимальна: в первом полугодии в России ввезено около 80 тонн филе минтая стоимостью 292 тыс. долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Несмотря на традиционное снижение интенсивности отгрузок во втором полугодии, текущая динамика позволяет прогнозировать рост поставок на внутренний рынок по итогам года на 20-30% по сравнению с 2022 годом (183 тыс. тонн), до значений в 220-240 тыс. тонн. Еще несколько лет назад этот показатель был на уровне 100 тыс. тонн», - отметил Алексей Буглак, подчеркнув, что в ближайшие годы позитивная динамика сохранится.

В этом году АДМ запустила программу продвижения бренда «Дальневосточный минтай» на внутреннем рынке. Благодаря ей, в ближайшие три года ассоциация планирует вывести потребление минтая в России на уровень 300–350 тыс. тонн.

На первом этапе программы акцент будет сделан на формирование качественного информационного контента о минтае, включая масштабную кампанию в соцсетях, создание специального портала, современных рецептов и кулинарных видеороликов. К работе будут привлечены блогеры и лидеры мнений. В 2024 г. будет запущена серия совместных проектов с ритейлом, переработчиками, предприятиями сферы общественного питания и другими участниками рынка.

Глава АДМ напомнил, что минтай — один из основных видов рыбы в потребительской корзине россиянина. По всем социологическим опросам он стабильно входит в пятерку наиболее популярных видов рыбы среди отечественных потребителей.

К 24 июля 2023 г. российский вылов минтая приблизился к 1,4 млн тонн, что на 8% больше показателя за тот же период прошлого года. В первом полугодии российские рыбопромышленные предприятия произвели 441 тыс. тонн мороженого минтая (+15% к уровню 2022 г.), 62,3 тыс. тонн филе минтая (-25% ), 11,6 тыс. тонн фарша минтая (-39%), 48,4 тыс. тонн муки из минтая (+10%), 33,5 тыс. тонн икры минтая (+10%). Минтаевого сурими произведено 29,2 тыс. тонн сурими, что в четыре раза выше уровня 2022 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмдальний востокикраминтай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

По лососевым участкам предстоит большая работа

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Архангельского тралового флота Сергей ЗАРУБИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Сергей ЗАРУБИН

Стране стратегически выгодно иметь несколько равноценных портов

Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ» Андрей ШКЛЯЕВ

Генеральный директор группы компаний «Байс-ДВ»

Андрей ШКЛЯЕВ

Сегодня наш клиент № 1 — рыбопромышленники

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина БАЖАНОВА

Министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области

Ирина БАЖАНОВА

Архангельск всегда был связан с рыбой

Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба» Николай МОСКАЛЬЦОВ

Директор по стратегическому развитию АО «Дальрыба»

Николай МОСКАЛЬЦОВ

90% нашего бизнеса держится на рыбаках

Все интервью

Личное мнение

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

Наталья БАБУРКИНА

Экипаж каждого судна — это маленькое государство

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Как и почему меняется цена на красную рыбу

Все материалы

Крупным планом

Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

На промысел — через «Госуслуги»

Ритейл рыбы и морепродуктов является конкурентным и динамичным сегментом торговли

Попались сети: ритейл — инструмент и цель развития рыбной отрасли

В 2022 г. свыше 551 тыс. особей трепанга отправились в естественную среду

Сахалин и Курилы пробуют марикультуру

Представители рыбной отрасли позитивных оценок отказа от исторического принципа не разделяют

Доклад ФАС: взгляд отраслевого сообщества

События

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.