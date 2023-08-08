На изменения в сфере ГЭЭ рассчитывают рыбаки и аквакультура

Проект закона, переданный на рассмотрение Госдумы, должен исключить риски привлечения рыбопромысловых предприятий к ответственности за отсутствие заключений о государственной экологической экспертизе, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об экологической экспертизе» и иные законодательные акты РФ» 3 августа внесло на рассмотрение Госдумы правительство. Это очень важные поправки, в том числе для сферы рыболовства, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Так, планируется уточнить, что объектами государственной экологической экспертизы в области рыболовства является именно материалы, обосновывающие общий допустимый улов либо изменение ОДУ. Ранее из-за вопросов контролирующих органов в этой сфере промысел оказался под угрозой остановки. Законодательные изменения должны окончательно устранить риски для рыбаков.

«Это очень важная тема», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Мы внимательно изучали законопроект. Считаем, что его принятие сгладит многие острые моменты», — поддержал коллегу президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Значимые изменения предусматриваются не только для рыболовства, но и для аквакультуры. Планируется исключить процедуру ГЭЭ для пастбищной аквакультуры. Это поможет предприятиям сэкономить деньги и время.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев выразил надежду, что контролирующие органы учтут планируемые изменения и не будут привлекать предприятия к ответственности. Руководитель ДВ СПМ также сообщил, что объединение продолжит работу по выведению всех без исключения предприятий аквакультуры из-под требований законодательства о прохождении ГЭЭ.

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