ЕС и Британия договариваются по рыболовству

Евросоюз и Великобритания заключили три соглашения по совместно эксплуатируемым промысловым запасам. По мнению профильного еврокомиссара Виргиниюса Синкявичуса, это говорит о нормализации «рыбацких» взаимоотношений между сторонами.

Одно из соглашений касается механизма добровольной передачи квот на промысел между ЕС и Великобританией. Оно призвано помочь британским и европейским рыбакам по несколько раз в год перераспределять лимиты — в зависимости от конкретных промысловых потребностей.

Второй документ устанавливает общий допустимый улов четырех видов камбал, облавливаемых совместно. ОДУ был пересмотрен по рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

Третье соглашение предусматривает, что ЕС и Великобритания теперь должны уведомлять друг друга о мерах по управлению запасами в своих водах, которые могут затрагивать интересы другой стороны.

Еврокомиссар по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюс Синкявичус (Virginijus Sinkevičius) заявил, что новые соглашения демонстрируют успех совместной работы сторон по нормализации новых отношений в области рыболовства.

Напомним, что в процессе выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) размежевание сторон в области рыболовства сопровождалось чередой скандалов и взаимных обвинений, а также затяжными переговорами.

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