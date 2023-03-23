Заводам под инвестквоты потребовалась ясность

Компании, запустившие береговые заводы в рамках первого этапа инвестквот, столкнулись с неясностью требований к выпуску продукции. Fishnews обобщил, что известно по этой теме.

В феврале внимание в отрасли привлекли претензии, которые Росрыболовство предъявило участнице первой волны инвестквот — компании «Витязь-Авто». Федеральное агентство по рыболовству обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к предприятию о взыскании штрафа в размере свыше 1,9 млрд рублей.

«Более одного десятка предприятий, которые также являются инвесторами первого этапа, находятся, что называется, на карандаше», — сообщил 16 марта на круглом столе в Совете Федерации советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Дмитрий Гинзбург.

Вопросы вызвали требования к производству продукции, которые должны выполнять по договору с ФАР участники берегового направления программы инвестквот.

В феврале проблема рассматривалась на совещании у вице-президента — полпреда президента Юрия Трутнева. В результате Росрыболовству было поручено до середины марта разобраться с причинами, повлекшими неисполнение обязательств по производству продукции, и доложить о выводах в правительство.

По итогам анализа Минсельхозу и Росрыболовству также поставили задачу представить в кабмин согласованные предложения о целесообразности внесения поправок в правовую базу. Выполнить такое поручение ведомства должны к 14 апреля.

ВАРПЭ между тем предложила федеральному агентству подготовить руководство по соблюдению требования по выпуску продукции, предъявляемого к участникам программы инвестквот. Это должно добавить рыбопромышленникам ясности. Объединение, например, заявило о необходимости включить в руководство ответ на вопрос: как рассчитывается доля объема произведенной на заводе продукции в объеме инвестиционной квоты и допустимо ли использование при такой оценке коэффициентов выхода готовой продукции.

В Федеральном агентстве по рыболовству также отметили, что с трактовкой обязательств по работе береговых заводов есть проблемы. В ведомстве сообщили, что намерены устранить почву для сложностей.

В марте Минсельхоз представил проект постановления, согласно которому при расчете объема выпуска должен учитываться коэффициент производства рыбопродукции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews