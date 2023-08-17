К анализу цен на перевозку рыбы пригласили ФАС

Росрыболовство попросило Федеральную антимонопольную службу проверить ситуацию с резким ростом тарифов на вывоз рыбопродукции с Дальнего Востока в пик лососевой путины, рассказал на совещании у президента глава ведомства Илья Шестаков.

На фоне успешной лососевой путины вновь остро встал вопрос об адекватной стоимости доставки рыбопродукции с Дальнего Востока в центральные регионы страны. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, повышение цен на вывоз рыбы наблюдается ежегодно.

«Есть ряд факторов, которые влияют на рост стоимости, — это и тарифы в портах, и сезонное повышение цен операторов подвижного состава. Мы эту ситуацию без внимания не оставляем, обратились в ФАС России, для того чтобы проанализировать формирование стоимости услуг железнодорожного и морского транспорта, включая динамику до и во время лососевой путины на Дальнем Востоке», — заявил руководитель федерального агентства на совещании, которое 16 августа Владимир Путин провел с членами правительства.

«В настоящее время по сравнению с прошлым годом тариф на перевозку рыбы с Камчатки на Москву вырос на 40–45%», — подтвердил данные рыбного ведомства губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля, регион поддерживает инициативу Росрыболовства о проведении проверки обоснованности таких цен, поскольку они влияют на стоимость рыбной продукции в рознице.

Напомним, на резкий взлет цен на транспортировку рыбы в рефконтейнерах из Приморского края в начале августа обратил внимание Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В Росрыболовстве считают, что возможность для выравнивания стоимости доставки в пиковые моменты спроса существует. На совещании Илья Шестаков уточнил, что вопросы связаны не с нехваткой подвижного состава, а именно с формированием тарифов.

«Потому что когда идет пиковый сезон, получается, что загрузка в обратную сторону из центральной части не позволяет как раз выдержать тот тариф, который можно выдержать на протяжении года, поскольку необходимо предоставлять дополнительные возможности для вывоза рыбы с Дальнего Востока оперативно. Вот здесь бы на тариф нам посмотреть», — предложил он президенту.

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