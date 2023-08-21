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Соцсети активно отреагировали на предложение властей Камчатки разработать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции

Телеграм активно откликнулся на тему «рыбных четвергов»

Соцсети активно отреагировали на предложение властей Камчатки разработать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции. Такой живой отклик вполне понятен, отмечают в экспертном сообществе.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании у президента поднял проблему снижения потребления рыбной продукции среди россиян. Для решения вопроса глава региона предложил разработать и реализовывать специальную комплексную госпрограмму. При этом губернатор напомнил о таких возможных механизмах поддержки потребления, как «рыбные четверги», поддержка производства продукции для розничного покупателя, социальная реклама. Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться разработкой программы.

Телеграм-каналы живо отреагировали на предложения камчатского губернатора. Об инициативе написали не только ресурсы официальных СМИ. Например, пост о «рыбных четвергах» разместил популярный канал «Авиасейлс Дальний Восток», рассказывающий о доступных авиабилетах и путешествиях, сообщает корреспондент Fishnews.

Подписчики телеграм-каналов, комментируя публикации о госпрограмме, чаще всего пишут о высоких ценах на рыбную продукцию. Много вариаций на тему: «Нужны более низкие цены на рыбу, и тогда россияне станут есть ее чаще».

«Такая живая реакция на предложение о том, что нужны конкретные шаги для повышения доступности рыбы, — в принципе неудивительна, — отмечает председатель Рыбного союза Александр Панин. — Для поколения постарше– это повод поностальгировать о субсидируемой рыбе, «рыбных четвергах». Кроме того, рыба для русского человека — это больше чем еда, это еще и рыбалка – один из любимых видов досуга. Поэтому — эмоции. А для молодежи рыба и морепродукты– это либо что-то связанное с ресторанной едой, либо что-то малознакомое, возможно, с подпорченным впечатление от школьных обедов. И это тоже, наверное, влечет какой-то эмоциональный отклик».

Что касается вопроса цены, то здесь, по мнению Александра Панина, мы попали в некую ловушку из клише. «Дикая рыба — не дешевый продукт, и это не прихоть, а просто экономика бизнеса, включая затраты на добычу и высокий мировой спрос. Поэтому здесь нужно прилагать усилия к тому, чтобы снижать издержки по всему пути движения рыбы от моря до потребителя и, что не менее (может быть, и более) важно, сохранять ее качество, вкус. Кроме того, надо понимать, рыба — это продукт для здоровья и долголетия. И это не лозунг — это подтвержденный жизнью факт. Об этом надо тоже говорить», — подчеркнул руководитель союза.

Программа, которую предлагает Камчатка, полагает он, прежде всего как раз об этом — доставить качественную рыбу с минимальными издержками и сделать ее доступной, привлекательной в торговых сетях.

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