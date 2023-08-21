Телеграм активно откликнулся на тему «рыбных четвергов»

Соцсети активно отреагировали на предложение властей Камчатки разработать комплексную госпрограмму по стимулированию потребления рыбной продукции. Такой живой отклик вполне понятен, отмечают в экспертном сообществе.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на совещании у президента поднял проблему снижения потребления рыбной продукции среди россиян. Для решения вопроса глава региона предложил разработать и реализовывать специальную комплексную госпрограмму. При этом губернатор напомнил о таких возможных механизмах поддержки потребления, как «рыбные четверги», поддержка производства продукции для розничного покупателя, социальная реклама. Владимир Путин поручил Минсельхозу заняться разработкой программы.

Телеграм-каналы живо отреагировали на предложения камчатского губернатора. Об инициативе написали не только ресурсы официальных СМИ. Например, пост о «рыбных четвергах» разместил популярный канал «Авиасейлс Дальний Восток», рассказывающий о доступных авиабилетах и путешествиях, сообщает корреспондент Fishnews.

Подписчики телеграм-каналов, комментируя публикации о госпрограмме, чаще всего пишут о высоких ценах на рыбную продукцию. Много вариаций на тему: «Нужны более низкие цены на рыбу, и тогда россияне станут есть ее чаще».

«Такая живая реакция на предложение о том, что нужны конкретные шаги для повышения доступности рыбы, — в принципе неудивительна, — отмечает председатель Рыбного союза Александр Панин. — Для поколения постарше– это повод поностальгировать о субсидируемой рыбе, «рыбных четвергах». Кроме того, рыба для русского человека — это больше чем еда, это еще и рыбалка – один из любимых видов досуга. Поэтому — эмоции. А для молодежи рыба и морепродукты– это либо что-то связанное с ресторанной едой, либо что-то малознакомое, возможно, с подпорченным впечатление от школьных обедов. И это тоже, наверное, влечет какой-то эмоциональный отклик».

Что касается вопроса цены, то здесь, по мнению Александра Панина, мы попали в некую ловушку из клише. «Дикая рыба — не дешевый продукт, и это не прихоть, а просто экономика бизнеса, включая затраты на добычу и высокий мировой спрос. Поэтому здесь нужно прилагать усилия к тому, чтобы снижать издержки по всему пути движения рыбы от моря до потребителя и, что не менее (может быть, и более) важно, сохранять ее качество, вкус. Кроме того, надо понимать, рыба — это продукт для здоровья и долголетия. И это не лозунг — это подтвержденный жизнью факт. Об этом надо тоже говорить», — подчеркнул руководитель союза.

Программа, которую предлагает Камчатка, полагает он, прежде всего как раз об этом — доставить качественную рыбу с минимальными издержками и сделать ее доступной, привлекательной в торговых сетях.

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