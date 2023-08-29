Промобстановка и рост квот помогли Сахалинской области увеличить вылов

Предприятия Сахалинской области за первую половину 2023 г. нарастили объемы добычи водных биоресурсов. Прибавку показал промысел основных объектов — минтая, сельди, трески.

«В первой половине 2023 года предприятия Сахалинской области достаточно успешно осваивали водные биоресурсы. Вылов составил около 414 тыс. тонн — это практически на 10% больше показателя за аналогичный период прошлого года», — рассказал министр по рыболовству региона Иван Радченко в интервью Fishnews.

Объемы добычи выросли по основным промысловым объектам. Так, минтая выловлено 256,6 тыс. тонн — на 8,2% выше уровня 2022 г. Сельди рыбаки взяли около 52 тыс. тонн, нарастив показатели прошлого года на 12,4%. Уловы трески составили 20,9 тыс. тонн — на 18,8% больше, чем за шесть месяцев 2022 г. «Прибавка отмечена по объемам вылова наваги, дальневосточных камбал, креветки. Благоприятная промысловая обстановка и увеличение численности флота в местах добычи позволили увеличить вылов кальмара: добыто свыше 1,6 тыс. тонн — почти в три раза больше показателя прошлого года», — отметил министр. Прибавку продемонстрировала и лососевая путина.

По словам Ивана Радченко, рост показателей добычи можно связать с благоприятной промысловой обстановкой. По отдельным видам водных биоресурсов увеличился общий допустимый улов, то есть у предприятий выросли квоты для освоения. Сыграли свою роль и неплохие подходы тихоокеанских лососей на Северных Курилах: эти районы традиционно первыми в Сахалинской области приступают к работе на лососевой путине.

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